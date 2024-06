O Fiat Panda fica grande (mas não muito)

Dedicado ao mundo inteiro A previsão era que isso acontecesse no dia 11 de julho, mas há cerca de um mês a Fiat divulgou as primeiras imagens oficiais do carro Nova geraçãoE o panda que se chamará Fiat Grande Panda. Será o primeiro modelo de uma nova família de carros Fiat (aqui Para saber mais), que verá um novo veículo lançado todos os anos a partir de agora até 2027. Construído em Plataforma de carro inteligente (Tal como a sua “irmã” Citroën C3), o novo Grande Panda será um Modelo universalPortanto, destina-se a todos os mercados do mundo. Apesar do nome, o Big Panda é definitivamente um modelo compacto e vem em apenas um comprimento 3,99 metros Comparado com a média desta categoria de 4,06 metros.

Brinque com pixels – Se ele olhar Fiat Grande Panda A aparência de déjà vu é bastante desejável, pois o novo modelo (assim como outros modelos de sua família) é inspirado em O panda original, da década de 1980, e está claramente reconsiderando suas linhas em tom moderno. O desenho da fachada apresenta linhas perpendiculares circundando um arranjo de grade quadrada graduada, gerando pontuação pixel Que se estende do meio da grade superior preta brilhante até os faróis. O protetor inferior do para-choque exibe umPosição cruzadaJá os faróis em cubos opalinos são inspirados nas janelas das fachadas do Lingotto. As luzes diurnas se transformam em indicadores de direção e iluminam alguns cubos que aparecem como pixels horizontais dispostos em um padrão xadrez.

Homenagem ao 4×4 – Também na vista lateral Fiat Grande Panda Relembra o Panda Power da década de 1980. A forma de cunha da carroçaria e do habitáculo é realçada pelas barras de tejadilho. Em homenagem ao lendário Panda 4×4, o Grande Panda está equipado com Letras levantadas A impressão 3D nas portas reflete o ambiente envolvente. O pilar C é significativo e reproduz fielmente a inclinação do modelo original. As rodas de liga leve com corte de diamante usam um design em forma de X que lembra o projeto de engenharia da década de 1980.

Músculos atrás – A parte de trás de Fiat Grande Panda É potente graças às poderosas cavas das rodas, à inclinação das janelas e à disposição geral do vidro traseiro, faróis e pára-choques. Aqui também encontramos uma celebração da primeira banda, com A Faixa preta Letras 3D brilhantes formam a palavra Panda.

Elétrico e muito mais – Não há prévia oficial dos novos motores Fiat Grande Panda. Como mencionado, a plataforma é a mesma do novo Citroën C3, pelo que uma versão elétrica é certa, com talvez 113 cv e uma autonomia de cerca de 300 km. O modelo a gasolina híbrido moderado com motor também tem desconto 3 cilindros 1.2 Turbo de 101 cv com distribuição por corrente e combinado com caixa manual de seis velocidades.