Mediobanca, golfinho na encruzilhada: estradas

Mediobanca-Delfin, Capítulo Dois. Com a divulgação da lista do Conselho de Administração, o Conselho de Administração da Piazzetta Coccia encerrou ontem o primeiro tempo da disputa de renovação pelo primeiro lugar do Instituto com um resultado que é considerado inevitável diante do desacordo com o Tesouro Leonardo Del Vecchio. Agora uma nova etapa se abre Seu objetivo é o comício que convocou em 28 de outubro. O próximo passo é a vez de Delphine, na encruzilhada de apresentar uma lista curta ou longa de minorias. Segundo as fontes financeiras entrevistadas, nenhuma decisão foi tomada ainda. O prazo para envio de listas é 3 de outubro.

A escolha não é de grande importância. Com a Delfin listando três diretores, serão eleitos dois mais um da Assogestioni caso ele apresente sua lista e obtenha mais de 2% do capital. A “terceira parcela” representa o número devido às minorias com base na aplicação dos novos princípios de governação pela primeira vez. O cenário previsto ao apresentar uma longa lista de até sete candidatos é completamente diferente. Neste caso, para obter todos os sete indicados, Delfin teria que buscar a maioria na assembleia, obtendo a aprovação de outro importante acionista, Caltagirone, e de outros pequenos acionistas. Algumas fontes indicam que o sucesso do longlisting determinará a situação em que o investidor financeiro passa a ter um peso de 50% no conselho com potenciais implicações para a implementação do esquema industrial, que foi aprovado e apreciado pelo mercado.

Entre os nomes que circulam na lista potencial da Delfin estão, entre outros, os de Vittorio Grilli, chefe do JP Morgan na Itália, e Flavio Valeri, chefe da Lazard na Itália.

De acordo com Kepler Cheuvreux, “A lista Delfin poderia receber votos de cerca de 30-35% do capital (19,8% da própria Delfin, com 9,9% aparentemente de propriedade de Francesco Caltagirone, mesmo que ele deposite apenas uma participação de 5%. 6%), e talvez 1-5% de outros) competem pela lista do Conselho de Administração que poderia depender de 35-40% (11,9% do acordo de consulta mais parte dos 45% de ações detidas por investidores institucionais que nem todos participam na Assembleia e votará parcialmente a lista Assogestioni “.

“Teríamos apreciado – como sublinha o relatório – chegar a um acordo sobre governação porque teria aumentado a clareza de visão sobre a implementação do plano industrial do Mediobanca e das opções estratégicas futuras. Na nossa opinião, o resultado mais inesperado de sete administradores escolhidos pela Delfin , e sete pelo Conselho de Administração seria a saída do Conselho de Administração. A gestão e uma das Assogestioni é o pior cenário, levando a um impasse no Conselho de Administração.”