Sud Invest, associações industriais para o desenvolvimento regional

Roma, 21 de setembro. (AKnews) – O desenvolvimento económico e as infra-estruturas no sul de Itália, as oportunidades derivadas do plano de recuperação nacional, o desafio da transição energética e o relançamento das oportunidades de emprego: estes são os temas do acordo “SudInvest” que teve lugar no sessão aberta no Senado que será realizada em Benevento a partir desta tarde até o próximo sábado.

Quatro dias de discussões em que participarão representantes do Governo, Parlamento, região da Campânia, associações empresariais e delegados de associações industriais.

Esta iniciativa, promovida pela ASI de Benevento e pela Confederação das Associações Industriais, visa estimular e incitar empresas e investidores a trabalharem em conjunto para construir uma cultura de inovação e incentivar o desenvolvimento local.

Luigi Barone, porta-voz da Ficei e presidente da Província de Benevento: “As associações Asi podem dar um contributo importante para o desenvolvimento das regiões – nos nossos clusters temos as principais empresas, desde Stellantis a Leonardo e Nestlé e ao sector farmacêutico, ” disse Luigi Barone, porta-voz da Ficei e presidente da província Asi de Benevento. Para nós, o desenvolvimento económico é importante em comparação com o que pode ser criado na frente do emprego. Há meses estamos brigando com o governo e alguns ministérios porque, estranhamente, “fomos excluídos das agências implementadoras e beneficiários dos recursos do programa. Visto que temos grande capacidade e experiência em nossos escritórios para projetos e obtenção de financiamento. Dadas as dificuldades de gastos, isso é um erro grave.”

A zona económica especial única para todo o sul, que terá início no dia 1 de janeiro, poderá ser uma alavanca essencial para a retoma dos investimentos públicos. O prefeito de Benevento, Clemente Mastella, está convencido disso.

“Tenho visto muito ceticismo por parte de muitos – talvez por parte dos presidentes regionais, porque eles acham que foram levados um pouco embora. Isso é compreensível. Espero que seja compreensível que todos estejamos esperando por isso”, disse Mastella. “Facilitando a contribuição burocrática, porque chegarão centenas ou milhares de práticas. Correm o risco de acabar em repressão. Espero que isso não aconteça porque se acontecer seria uma forma de suicídio. Então, além de beneficiar de capital sobre os valores que continuam chegando da Europa em lote O terceiro (Pnrr) que você nos prometeu e garantiu.”