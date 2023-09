Começamos pela Grécia e Portugal

Nova ênfase em pensões fora. As verificações do INPS estão sendo realizadas novamente para obter provas da presença de aposentados que Eles moram fora da Itália. Desta vez os holofotes estão voltados para a Europa, África e Oceânia, e especialmente para alguns destinos particularmente apreciados por quem decide passar o inverno longe de Itália, como Portugal, Grécia, Espanha e Tunísia.

Em geral, o INPS conduzirá a auditoria durante este ano 317 mil tratamentos com segurança socialNum valor total de aproximadamente 1.435 milhões de euros. Mais detalhadamente, as pensões pagas no estrangeiro representam 2,4% do total das pensões pagas pela Instituição de Segurança Social. O objetivo do processo: reduzir os riscos de pagamento de benefícios após o falecimento do beneficiário.

Enquanto isso, desperta debate Análise realizada pelo INPS sobre a relação entre a esperança de vida para cada categoria de trabalho e o montante da pensão. Uma injustiça que existe no papel, como o estudo revelou claramente. Mas na prática será difícil removê-los. Uma análise detalhada foi incluída no último relatório anual, do qual Il Messaggero foi o primeiro a reportar, do qual se conclui que, do ponto de vista actuarial, não é correcto atribuir os mesmos factores de transformação às profissões e aos aspectos socioeconómicos. grupos com diferentes perspectivas de sobrevivência para efeitos de cálculo do montante da pensão.

Ontem do mesmo Inps Seu objetivo ficou claro para esclarecer que “não cabe ao Instituto apresentar propostas ao legislador em matéria de assistência social”. Enquanto no Executivo não está sendo cogitada a possibilidade de recálculo dos cheques. Para compreender porque é que temos de recordar como funciona o sistema de segurança social italiano, que tem em conta a esperança de vida em dois dos seus aspectos cruciais. Por um lado, este parâmetro entra na determinação dos requisitos de saída (velhice e reforma antecipada) que se prolongam quando o Istat detecta um aumento da sobrevivência nos dois anos anteriores. Mas a mesma esperança de vida, no quadro do sistema contributivo, serve para determinar os chamados factores de conversão pelos quais a “soma” que um trabalhador acumulou ao longo da sua carreira é transformada em rendimento – e, portanto, num verdadeiro prémio de pensão. .

esses Transações Depende da idade a aposentadoria (Aqueles que saem primeiro recebem uma quantia menor porque têm que “distribuir” as contribuições por um período mais longo do que deveriam) e são revisadas periodicamente para levar em conta as atualizações demográficas. No entanto, o coeficiente é o mesmo para todos, que é a esperança média de vida numa determinada idade (por exemplo, 67 anos). O Instituto Nacional de Pensões (INPS), com base nos seus arquivos, mostra como as mortes de pensionistas activos são de facto diferenciadas por rendimento, pela Administração da Segurança Social e também por região de residência. Perfis diferentes correspondem, portanto, a situações diferentes, ainda que significativamente. Por exemplo, considerando o rendimento, existe uma diferença na esperança de vida de 2,6 anos entre os trabalhadores do sexo masculino que pertencem ao primeiro quintil (e, portanto, os que ganham menos) e aqueles que pertencem ao último quintil, favorecendo estes últimos. Mas todos recebem, proporcionalmente às contribuições pagas, a mesma pensão.

É realista pensar em corrigir a situação, como indica o estudo? Os especialistas da indústria tendem a responder a esta questão destacando os obstáculos que surgem a nível prático. O material é muito delicado. Basta lembrar que a primeira e mais óbvia diferença fora da renda e da carreira é a diferença entre homens e mulheres. Considerando a população total, a esperança média de vida das mulheres aos 67 anos é de 20,2 anos, em comparação com 17,3 anos para os homens: os três anos adicionais deverão, em igualdade de condições, traduzir-se em pensões mais baixas. Isto é impensável por muitas razões.

