Bolsa de Valores Italiana, comentando a sessão de hoje (8 de julho de 2022)

na área positiva, Após o início com algumas ofertas notáveis, Avary Square e as principais bolsas de valores do velho continente. Em Milão, todos os olhos estão voltados para a Telecom Italia e a MFE.

São 14h15 O índice FTSEMib subiu 0,82% para 21.734 pontos Enquanto as ações subiram 0,86%, para 23.803 pontos. As ações Mid Cap (+1,48%) e Star (+0,89%) também subiram.

Na Piazza Avary em paridade Telecom Italia TIM (Inalterado) realizou ontem o mercado de capitais. O grupo de telefonia visa separar ativos de infraestrutura de rede fixa (NetCo) de serviços (ServiceCo com TIM Consumer, TIM Enterprise e TIM Brasil). Os objetivos da administração dessa reorganização também incluem a redução da dívida. Com a desconsolidação da rede, ela será reduzida em cerca de 11 bilhões enquanto para a parte de serviços, a meta será cair abaixo de 5.

Melhor título para FTSEMib SaipemAumento de 10,25% em relação ao décimo dia do aumento de capital.

Também é bom Leonardoalta de 3,16% Tenaris (+1,51%). Assinou o grupo Contrato Final para Aquisição da Fabricação de Aços e Tubos da Benteler Por Bentler América do Norte. O valor do lance é definido como $ 460 milhões em dinheiro e sem dívidas. O valor inclui capital de giro de US$ 52 milhões. O encerramento está previsto, nas condições habituais anteriores, para o quarto trimestre de 2022.

em vermelho Correio Italiano (-2,61%). Os analistas do UBS decidiram rebaixar a ação de “comprar” para “neutra” e reduziram o preço-alvo de € 13 para € 8,7. Segundo a corretora suíça, um contexto macroeconômico difícil pode pesar muito nas contas de uma empresa.

Comprar em MFEMEDIAFOREUROPA (+2,99%). O grupo de televisão divulgou os resultados do OPAS lançado nos últimos meses na empresa espanhola Mediaset Espana. Após a oferta, a empresa passará a deter pouco menos de 260 milhões de ações da MES, representando 82,92% do seu capital social.