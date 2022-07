Há tormento político na paridade do euro com o dólar

À medida que a noite cai, o ciclo de negócios chegou novamente ao ponto em que o euro se aproxima da beira da crise.

Este é apenas um comentário parcial sobre a taxa de câmbio, mesmo que seja a principal razão pela qual o mundo está interessado na moeda comum europeia. O euro caiu na quinta-feira 14 abaixo do par Com o dólar americano pela primeira vez desde 2002, com uma queda acentuada no valor em comparação com cerca de US$ 1,14 no início do ano.

Mas isso é um espetáculo. A patologia básica é que o principal alvo do euro está mudando diante de nossos olhos.

A crise vem de longe

A moeda única nasceu na década de 1990 para facilitar o livre comércio através das fronteiras internas abertas dos paísesUnião Europeia E – muitas vezes esquecido – para aumentar a competitividade econômica do bloco. A ideia era que, se os governos europeus fossem privados de suas ferramentas tradicionais de desvalorização da moeda para evitar as consequências de mercados de trabalho esclerosados ​​ou estados de bem-estar inacessíveis, esses países seriam forçados a reformar.

Esta política foi mantida profundamente crise da zona do euro no início de 2010 e, de fato, foi a causa desses desastres. Os mercados obrigacionistas têm-se assustado com os sinais de desequilíbrios financeiros na Grécia, Irlanda, Espanha e Portugal precisamente pelo receio de que a dura disciplina do euro possa forçar a saída de um ou mais desses países do bloco monetário. Os resgates, quando chegaram, foram acompanhados por termos estritos de reforma política (embora nem sempre implementados de forma estrita, uma vez que a atenção foi desviada para outro lugar).

Como o tempo mudou

Embora ninguém esteja dizendo isso explicitamente, o euro caiu em paridade com o dólar e além, já que a zona do euro está prestes a abandonar completamente o que já destruiu o consenso político sobre Reformas econômicas. E o faz com uma surpreendente falta de discussão sobre o que realmente está acontecendo.

A principal razão para a rápida perda do valor do euro nos últimos meses é Diferença de preço De importância entre os Estados Unidos e a Europa. O Federal Reserve está agindo de forma mais agressiva do que o Banco Central Europeu para combater a inflação.

Nesse caso, o Banco Central Europeu está liderando o caminho, não o Fed. Enquanto o banco central dos EUA e outros lutam para aumentar as taxas de juros e tirar ativos de seus balanços inchados por meio de flexibilização quantitativa, o presidente do BCE Cristina Lagarde Ainda não aumentou a principal taxa de juros do bloco – que permanece negativa – embora a inflação da zona do euro tenha atingido 7,4% ou mais nos últimos meses. O aperto quantitativo (ou melhor, um retorno ao normal) esperará até pelo menos 2024, a primeira vez que Lagarde anunciou que o banco central poderia começar a drenar ativos de seu balanço.

Os dilemas de Lagarde

Lagarde não é mais ou menos cego à inflação do que qualquer outro banqueiro central. Em vez disso, na economia política em rápido desenvolvimento da zona euro, a luta contra ainflação Pode não ser mais o objetivo principal. O sistema que foi o princípio fundador da zona do euro está falhando, e com ele o foco na estabilidade de preços do Banco Central Europeu.

O que prevalece agora é uma ambição ainda mais vaga para a coesão europeia a quase qualquer custo. Para o banco central em Frankfurt (ou para a equipe sênior em Bruxelas, nesse caso) é mais importante manter os países no bloco do que garantir que eles gastem e tomem emprestado com responsabilidade e que regulem razoavelmente. Isso é evidenciado pelo crescente interesse de Lagarde em “fragmentação”ele se refere à crescente lacuna entre as taxas de juros pagas por governos fiscalmente responsáveis, como a Alemanha, para empréstimos e as taxas pagas por países mais perdulários, como a Itália.

O fim iminente do estímulo do Banco Central Europeu por meio da compra de títulos soberanos em todo o bloco expõe a fragilidade das condições financeiras de Roma, e Espalhar Entre os preços dos títulos italianos e alemães está aumentando. O medo do BCE parece estar minando os esforços de estímulo do banco central e, pior ainda, desencadeando uma nova onda de pânico nos mercados com a permanência da Itália no bloco.

Apoio à dívida italiana?

O atraso do BCE no combate à inflação é mais bem entendido como uma decisão de priorizar a gestão dessa preocupação em detrimento da inflação. Como que para sublinhar este ponto, o Banco Central Europeu afirma que está a conceber um novo apoio a dívida italiana E para outros retardatários, o aumento nos rendimentos dos títulos soberanos foi suprimido à medida que a normalização monetária continuou. Isso seria um desvio significativo da prática anterior do BCE de apoiar a Itália apenas na medida possível por meio de seu programa de compra de títulos em toda a zona do euro. Seria também o oposto da ordem de mercado que o Euro deveria garantir.

o mercados Eles não parecem ter percebido essa redefinição, escondida à luz do dia, dos objetivos da zona do euro. Pode ser por isso que muitos comentaristas sobre paridade cambial esta semana acabaram de apontar a diferença de taxa de juros entre o euro e o dólar, sem questionar por que o Banco Central Europeu está permitindo que essa diferença aumente – movendo-se tão lentamente com a inflação. Mas a glória do mercado é sua capacidade de estar certo mesmo pelo motivo errado. Os investidores podem não estar falando sobre o futuro da zona do euro, mas estão certos em adivinhar que devem se preocupar. (Todos os direitos reservados)