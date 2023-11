Bolsa de Valores Italiana, suspensão da sessão de 22 de novembro de 2023

O desempenho positivo da Piazza Affari durante o dia foi anulado. Em Milão, todos os olhares estão voltados para a Enel, que apresentou o seu plano até 2026 com todas as metas associadas, e para o setor bancário.

O desempenho positivo da Piazza Affari durante o dia foi anulado. Em Milão, todos os olhares estão voltados para a Enel, que apresentou o seu plano para 2026 com todas as metas associadas, e para os bancos depois das vendas que os atingiram ontem após o depósito de 25% do capital da MPS pelo Tesouro.

15h40 O índice FTSEMib perdeu pelo menos 0,02% para 29.148 pontos Enquanto All Share permanece completamente inalterado. O patrimônio mediano (+0,2%) e o patrimônio estrela (+0,45%) apresentaram aumentos moderados.

derrubar No (-0,59%), que proporcionou seu próprio Plano estratégico 2024-2026 E metas financeiras para este período. A elétrica espera terminar 2023 com uma margem operacional bruta normalizada entre 21,5 e 22,5 mil milhões de euros, com estimativas para 2026 variando entre 23,6 e 24,3 mil milhões de euros. O lucro líquido normal para 2023 está estimado em 6,4 a 6,7 ​​mil milhões de euros. Em 2026, os lucros deverão aumentar para entre 7,1 e 7,3 mil milhões de euros. Em termos de política de dividendos, a Enel planeia manter um dividendo mínimo fixo por ação de 0,43 euros para o período 2024-2026, com um possível aumento de até 70% no lucro líquido ordinário se a neutralidade do fluxo de caixa for alcançada. A Enel também espera que, entre 2024 e 2026, os investimentos totais atinjam 35,8 mil milhões de euros, incluindo: 18,6 mil milhões de euros em redes, 12,1 mil milhões de euros em energias renováveis ​​e aproximadamente 3 mil milhões de euros em clientes de gestão de carteiras.

Entre os banqueiros, há uma ligeira recuperação, que está longe de colmatar a diferença face à queda anterior, Monte dei Paschi di Siena (+1,73%) após a queda de ontem. A Moody’s melhorou os ratings do banco, elevando o rating de crédito básico independente de ‘ba1’ para ‘ba3’, o rating de depósito de longo prazo de ‘Ba2’ para ‘Ba1’ e o rating de dívida sênior de longo prazo sem garantia para ‘Ba3’ de ‘ba3’. “B1”. A perspectiva para os depósitos de longo prazo e classificações de dívida sem garantia do MPS foi confirmada como positiva. A decisão da Moody’s faz parte de uma revisão mais ampla dos ratings de alguns bancos italianos e segue a ação de rating da Itália em 17 de novembro. A nova elevação do rating independente reflete também, segundo a Moody’s, o progresso que a instituição bancária tem feito na reestruturação, e a maior capacidade de gerar lucros e reduzir riscos, num contexto operacional mais favorável.

Então a Moody’s também revisou os ratings para cima bancopbm (-0,47%), o que a coloca em território de grau de investimento. Em particular, a agência revisou a classificação de crédito básica de “ba2” para “baa3”, a classificação da dívida sem garantia de longo prazo de “Ba1” para “Baa2” e a classificação de depósitos de longo prazo de “Baa2” para “Baa1” . . O aumento do rating reflete a melhoria significativa na qualidade e rentabilidade dos ativos, juntamente com uma melhor posição de capital, forte liquidez e perfil de financiamento. A perspectiva de longo prazo para os ratings é estável. Outros bancos como Intesa São Paulo (+0,75%) e unicrédito (-0,34%), mas também instalações como corcunda (-0,29%), Terna (-1,04%) e Italgas (-0,1%).

Ações de empresas relacionadas ao petróleo como essas aparecem em vermelho forte Eni (-2,02%) e Tenaris (-2,38%).

leonardo Perde 1,88% O Grupo anunciou a conclusão da oferta pública nos Estados Unidos de sua subsidiária Leonardo US de participação minoritária equivalente a 20.700.000 ações ordinárias da Leonardo DRS ao preço de US$ 17,75 por ação. A quantidade de ações vendidas inclui 18.000.000 ações ordinárias inicialmente oferecidas mais 2.700.000 ações adicionais sujeitas ao exercício integral da opção de compra. Após a conclusão da oferta, a opção de compra de 2.700.000 ações adicionais foi integralmente exercida e a Leonardo deterá aproximadamente 72,3% das ações ordinárias emitidas e em circulação da DRS.