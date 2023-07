Calendário dos jogos da Copa do Mundo Feminina da FIFA na Austrália e Nova Zelândia 2023

A Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023 será realizada de 20 de julho a 20 de agosto na Austrália e na Nova Zelândia. E o calendário marca a participação da Itália, no dia 24 de julho, no jogo de estreia contra a Argentina. fase de grupos

20 de julho

grupo A – Nova Zelândia – Noruega 19:00, Eden Park (Auckland/Tamaki Makawaro)

Grupo B – Austrália – Irlanda às 20:00 no Estádio Australiano (Sydney/Gadigal)

21 de julho

Grupo B – Nigéria – Canadá 12:30, Melbourne Rectangular Stadium (Melbourne / Narm)

grupo A – Filipinas – Suíça 17:00, Estádio Dunedin (Dunedin / Ōtepoti)

Grupo C 19:30 – Espanha – Costa Rica, Wellington Regional Stadium (wellington/te whanganui-a-tara)

O vídeo não está disponível no momento

22 de julho

Grupo E – América – Vietnã 13:00, Eden Park (Auckland/Tamaki Makawaro)

Grupo C – Zâmbia – Japão às 19:00 no Waikato Stadium (Hamilton/Kirikiroa)

grupo d – Inglaterra – Haiti 19:30, Brisbane Stadium (Brisbane / Maine)

grupo d – Dinamarca – China 20:00, Perth Rectangular Stadium (Perth/Porlow)

23 de julho

Grupo G – Suécia – África do Sul 17:00 Wellington Regional Stadium (wellington/te whanganui-a-tara)

Grupo E – Holanda – Portugal às 19h30 no Estádio Dunedin (Dunedin / Ōtepoti)

Grupo F – França – Jamaica às 20:00 no Sydney Football Stadium (Sydney/Gadigal)

24 de julho

Grupo G – Itália – Argentina 18:00 Eden Park (Auckland/Tamaki Makawaro)

grupo h – Alemanha – Marrocos 18:30, Melbourne Rectangular Stadium (Melbourne / Narm)

Grupo F – Brasil – Panamá 20:30 Hindmarsh Stadium (Adelaide/Tarentania)

25 de julho

grupo h – Colômbia – Coreia do Sul 12:00, Sydney Football Stadium (Sydney/Gadigal)

grupo A – Nova Zelândia – Filipinas 17:30, Wellington Regional Stadium (wellington/te whanganui-a-tara)

grupo A – Suíça – Noruega 20:00, Waikato Stadium (Hamilton/Kirikiroa)

26 de julho

Grupo C – Japão – Costa Rica 17:00 Estádio Dunedin (Dunedin / Ōtepoti)

Grupo C – Espanha – Zâmbia 19:30, Eden Park (Auckland/Tamaki Makawaro)

Grupo B – Canadá – Irlanda às 20:00, Perth Rectangular Stadium (Perth/Porlow)

27 de julho

Grupo E – EUA – Holanda 13:00, Wellington Regional Stadium (wellington/te whanganui-a-tara)

Grupo E – Portugal – Vietname pelas 19:30 no Waikato Stadium (Hamilton/Kirikiroa)

Grupo B – Austrália – Nigéria às 20:00 no Brisbane Stadium (Brisbane / Maine)

28 de julho

Grupo G – Argentina – África do Sul às 12h no Estádio Dunedin (Dunedin / Ōtepoti)

grupo d – Inglaterra – Dinamarca 18:30, Sydney Football Stadium (Sydney/Gadigal)

grupo d 20h30 – China – Haiti, Estádio Hindmarsh (Adelaide/Tarentania)

29 de julho

Grupo G – Suécia – Itália 19:30 Wellington Regional Stadium (wellington/te whanganui-a-tara)

Grupo F – França – Brasil 20:00 Brisbane Stadium (Brisbane / Maine)

Grupo F – Panamá – Jamaica 20:30, Perth Rectangular Stadium (Perth/Porlow)

30 de julho

grupo h – Coreia do Sul – Marrocos 14:00 Hindmarsh Stadium (Adelaide/Tarentania)

grupo A – Noruega – Filipinas às 19:00, Eden Park (Auckland/Tamaki Makawaro)

grupo A – Suíça – Nova Zelândia às 19:00 no Dunedin Stadium (Dunedin / Ōtepoti)

grupo h – Alemanha – Colômbia 19:30, Sydney Football Stadium (Sydney/Gadigal)

31 de julho

Grupo C – Japão – Espanha às 19:00 no Wellington Regional Stadium (wellington/te whanganui-a-tara)

Grupo C – Costa Rica – Zâmbia às 19:00 no Waikato Stadium (Hamilton/Kirikiroa)

Grupo B – Canadá – Austrália às 20:00, Melbourne Rectangular Stadium (Melbourne / Narm)

Grupo B – Irlanda – Nigéria às 20:00 no Brisbane Stadium (Brisbane / Maine)

1 de Agosto

Grupo E – Portugal – EUA 19:00, Eden Park (Auckland/Tamaki Makawaro)

Grupo E – Vietnã – Holanda às 19:00 no Estádio Dunedin (Dunedin / Ōtepoti)

grupo d – Haiti – Dinamarca às 19:00, Perth Rectangular Stadium (Perth/Porlow)

grupo d – China – Inglaterra 20:30, Estádio Hindmarsh (Adelaide/Tarentania)

2 de agosto

Grupo G – África do Sul – Itália às 19:00 no Wellington Regional Stadium (wellington/te whanganui-a-tara)

Grupo G – Argentina – Suécia às 19:00 no Waikato Stadium ((Hamilton/Kirikiroa)

Grupo F – Panamá – França às 20:00, Sydney Football Stadium (Sydney/Gadigal)

Grupo F – Jamaica – Brasil 20:00, Melbourne Rectangular Stadium (Melbourne / Narm)

3 de agosto

grupo h – Coreia do Sul – Alemanha 20:00, Brisbane Stadium (Brisbane / Maine)

grupo h – Marrocos – Columbia 18:00, Perth Rectangular Stadium (Perth/Porlow)

Rodada de 16

5 de agosto

Corrida 1 – O primeiro do primeiro grupo – o segundo do terceiro grupo 17:00 Aden Park (Auckland/Tamaki Makawaro)

Corrida 2 – Primeiro Grupo C – Segundo Grupo A 20:00 Wellington Regional Stadium (wellington/te whanganui-a-tara)

6 de agosto

Corrida 3 – O primeiro do quinto grupo – o segundo do grupo 12,00 g Sydney Football Stadium (Sydney/Gadigal)

Corrida 4 – O primeiro do sétimo grupo – o segundo do quinto grupo às 19:00 no Melbourne Rectangular Stadium (Melbourne / Narm)

7 de agosto

Corrida 5 – Primeiro Grupo B – Segundo Grupo D 20:30, Estádio Austrália (Sydney/Gadigal)

Corrida 6 – Primeiro Grupo D – Segundo Grupo B 17:30 Brisbane Stadium (Brisbane / Maine)

8 de agosto

Corrida 7 – O primeiro do sexto grupo – o segundo do oitavo grupo 20:30 Hindmarsh Stadium (Adelaide/Tarentania)

Corrida 8 – Primeiro Grupo Oito – Segundo Grupo Seis 18:00, Melbourne Rectangular Stadium (Melbourne / Narm)

Quartas de final

11 de agosto

Corrida A – Vencedor do jogo 1 – Vencedor do jogo 3 13h, Wellington Regional Stadium (wellington/te whanganui-a-tara)

Corrida B – Vencedor da corrida 2 – Vencedor da corrida 4 19h30, Eden Park (Auckland/Tamaki Makawaro)

12 de agosto

Corrida C – Vencedor do Jogo Cinco – Vencedor do Jogo Sete 17:00, Brisbane Stadium (Brisbane / Maine)

corrida d- Vencedor do Jogo Seis – Vencedor do Jogo Oito às 20:30, Estádio Austrália (Sydney/Gadigal)

Semifinais

15 de agosto

a primeira corrida – Vencedor da Corrida A – Vencedor da Corrida B 20:00, Eden Park (Auckland/Tamaki Makawaro)

16 de agosto

A segunda corrida – Vencedor do jogo C – Vencedor do jogo D 20:00, Estádio Austrália (Sydney/Gadigal)

o terceiro lugar

19 de agosto

Perdedor do Jogo 1 – Perdedor do Jogo 2 18:00, Estádio de Brisbane (Brisbane / Maine)

20 de agosto

o último

Vencedor da primeira partida – Vencedor da segunda partida às 20:00, Estádio Austrália (Sydney/Gadigal)