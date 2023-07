Bolsas de valores europeias tímidas e Milão apoiado por banqueiros. Esperando pelo desemprego nos EUA

Ouça a versão em áudio do artigo

(Il Sole 24 ou Radiocor) – bolsas de valores europeias Ligeiramente em alta, enquanto o Dow Jones fechou em alta na quarta-feira, 19 de julho, pela oitava sessão consecutiva em Wall Street. lá Bolsa de Valores de Tóquio Em vez disso, encerrou o comércio com menos peso pelas realizações. No centro das atenções permanecem trimestrais. A Tesla registrou resultados de receita e ganhos melhores do que o esperado durante a noite, mesmo com uma margem estreita de cortes de preços de automóveis. Os investidores estão esperando pelas reuniões da Reserva Federal, Banco Central Europeu e Banco do Japão na próxima semana para ver como eles vão se mover em termos de política monetária. Se a inflação está a abrandar nos EUA e na Europa, está a aumentar no Japão, com o Banco do Japão a manter uma política expansionista até ao momento. Na frente macro, os preços ao produtor caíram na Alemanha, enquanto novos pedidos de auxílio-desemprego nos EUA são esperados à tarde. Na Praça Avari FTSEMIB apoiados por bancos.

Em uma lânguida rua de Milão, Moncler ainda está vestindo vermelho

Entre os endereços em Milão, eles mantiveram os banqueiros Banco de ar Bob E Intesa São Paulo. Entre as questões financeiras, também positivamente Unipol E generais. sinal reverso para Stmicroelectronicsque caiu abaixo do segmento principal, pois as vendas ainda não salvaram Moncler. Muito fraco Ferrari E grupo de bombas como Diasurin.

BTp/Bundes Estável em 164 bps, Yield em 4,08%

Estável na micro inicialização Spread entre BTp e bund Movimenta-se no início na casa dos 164 pontos base, como fechou ontem. A diferença de rendimento entre o padrão BTP de 10 anos (Isin IT0005518128) e o Bund alemão da mesma duração é indicada inicialmente em 164 pontos base. O rendimento no benchmark BTP de 10 anos está de volta ao crescimento, abrindo em 4,08% de 4,07% ontem à noite.

Euro recupera US$ 1,12, pouco petróleo em movimento

No mercado de câmbioO euro está sendo negociado a 1,1214 dólares (1,1198 no fechamento de ontem) e 156,358 ienes (156,375), enquanto a cotação dólar/ienes está em 139,421 (139,639). O petróleo movimentou ligeiramente: o Brent de setembro +0,01% para $ 79,47/bbl e os do mesmo vencimento no WTI +0,04% para $ 75,32/bbl. Finalmente, o preço do gás em Amsterdã caiu 4% para € 25,86 por MWh.

Em Tóquio, o Nikkei caiu 1,2% frente às conquistas

As ações japonesas fecharam em baixa, recuando de uma alta de duas semanas, com os investidores registrando lucros após um rali anterior. Os comerciantes aguardam a reunião de política monetária do Banco do Japão em 27 e 28 de julho para saber se a política monetária expansionista será eliminada gradualmente. Espera-se que o banco central revise suas projeções de inflação para cima devido aos preços mais altos. O governo japonês reduziu sua previsão de crescimento econômico neste ano e vê a economia crescendo 1,3% no ano fiscal encerrado em março de 2024, abaixo dos 1,5% projetados em janeiro, enquanto em 2024 a economia deve crescer 1,2%; A inflação ultrapassará a meta de 2%. O índice Nikkei fechou em baixa de 1,23%, aos 32.490 pontos.