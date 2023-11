Na Europa, as famílias numerosas estão a aumentar e em Itália estão a desmoronar-se

As famílias com crianças estão a diminuir na Europa e, claramente, também em Itália. No entanto, na transformação da Europa de um continente velho para um continente cada vez mais velho, podem observar-se algumas tendências importantes que mostram como a implementação de um projecto familiar no nosso país é muito mais difícil do que noutros lugares. Exemplo? O número de famílias com 3 ou mais filhos menores, o que é raro em Itália, tendo em conta que estamos a falar de pouco mais de 440 mil casos, está a diminuir ainda mais, enquanto noutros lugares está a aumentar, até de forma significativa.

É um fenômeno interessante. Na Europa, por um lado, assistimos a uma diminuição da natalidade e a uma diminuição do tamanho das famílias e, por outro lado, os casais que se sentem atraídos pela ideia de criar os filhos procuram ter mais filhos do que a média . Isto acontece claramente, especialmente quando o contexto é apropriado e proporciona mais do que apenas um apoio simbólico aos pais, como é o caso em França, na Alemanha ou na Suécia. Mas a polarização é clara.

O serviço de estatística da União Europeia (Eurostat) publicou recentemente um artigo com alguns números resumidos retirados da sua base de dados de agregados familiares. Os primeiros dados são que existem quase 200 milhões de agregados familiares na Europa (em 2022), um aumento de 7% em relação a dez anos atrás. Porém, tenha cuidado, porque este número leva em conta todos, mesmo solteiros, idosos sozinhos e casais sem filhos, que juntos representam 75,7% do total, enquanto a proporção de famílias com filhos é pouco superior a 24%, ou seja, não Mesmo um em cada quatro. . Se o número de famílias sem filhos aumentou 10%, então as famílias com filhos registaram uma diminuição de 2,4%. A União Europeia está a acompanhar atentamente esta tendência, porque o declínio demográfico e o aumento da solidão ameaçam pôr em risco a competitividade do continente e a sustentabilidade dos sistemas de segurança social.

Mas dentro desta transformação há alguma evidência de trajetórias e problemas muito diferentes. As famílias com apenas um filho são maioria entre os 27 países da União, com 12,1% de todas as famílias, uma diminuição de 5,7%; Aqueles com dois filhos, 9,3%, são essencialmente estáveis; Os lares com 3 ou mais filhos representam 3% e cresceram 6% em dez anos. Menos famílias menores, mas um aumento de famílias maiores.

Na comparação europeia, a Itália revela-se mais uma vez um país onde a parentalidade é mais difícil: as famílias com um filho e as com dois filhos diminuíram em dez anos quase 10%, enquanto as famílias com pelo menos 3 filhos registaram uma diminuição na Aqueles que têm um filho e aqueles que têm dois filhos. Diminuição de 5,6%. É a imagem desse declínio demográfico que encontramos em todos os novos relatórios sobre a população publicados pelo Instituto de Estatística, mas também nos relatórios sobre a pobreza, onde se verifica que as dificuldades económicas afectam principalmente as famílias com crianças.

Neste sentido, é útil olhar apenas para as famílias com crianças e considerar a sua composição: na Europa, 40,5% têm apenas um filho, e em Itália aqui está bem acima da média, juntamente com Espanha, Hungria e Portugal, onde esta situação afeta mais. Mais da metade das famílias; 38% têm dois filhos; Famílias europeias com 3 ou mais filhos: 12,4%. O número recorde de famílias numerosas pertence à Irlanda com 22,3%, seguida pela Suécia com 21,2% e pela Finlândia com 19%. Na última posição vem Portugal com apenas 6,3% de famílias numerosas, a Bulgária com 6,5%, depois a Itália com 7,4%.

Se permanecermos neste contexto, a comparação com os países mais virtuosos, porque há muito que conseguiram dotar-se de medidas estruturais e universais para apoiar a manutenção e a educação das crianças, deveria provocar reflexão. Nos últimos dez anos, o número de famílias com três ou mais filhos aumentou 40% na Suécia, 17% na Alemanha e 6,3% em França. Na Itália, diminuiu 5,6%. Números que dão origem também ao contributo da imigração, mas quando quem chega encontra um contexto de integração aberto, estruturado e geralmente avançado.