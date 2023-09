Como estão os carros MG cada vez mais vendidos na Itália? Qualidade, problemas e confiabilidade para proprietários e testes

o Marca britânica MG Especializou-se na produção de uma vasta gama de veículos energeticamente eficientes, com foco na mobilidade eléctrica, a fim de promover um estilo de vida sustentável entre os seus clientes europeus, incluindo os consumidores italianos. Entre os modelos de maior sucesso está o carro elétrico MG ZS EV, que tem alcançado grande volume de vendas. Segue o modelo MG EHS, que foi introduzido no mercado europeu no início de 2021.

No centro das atenções também MJ Marvel Rantecipando perspectivas de aumento de vendas até 2023. A sigla MG deriva de Morris Garages e refere-se à concessionária da marca original da Morris Motor Company localizada em Oxford e que construiu uma reputação de carros esportivos na década de 1920 usando pneus produzidos por Morris.

Mais e mais carros MG vendidos, como vai realmente

Confiabilidade, qualidade e problemas com carros MG

MG é uma marca automóvel britânica especializada em Produção de carros esportivos compactos. A sua história remonta a 1924 e passou por várias fases de propriedade, a última das quais remonta a 2007, quando foi adquirida pelo grande grupo automóvel chinês SAIC. Graças à reestruturação abrangente da SAIC, a marca MG voltou ao primeiro plano na China, no Reino Unido e em outros países europeus.

lá Produção de carros MG É distribuído entre duas fábricas principais: uma no Reino Unido para o mercado europeu e outra na China para o mercado chinês. Essa abordagem permite um efetivo controle de custos e proposição de preços gerais competitivos em relação ao mercado. O design dos carros MG é o resultado da colaboração entre os centros de design da empresa em Xangai e o estúdio de design em Londres.

MG 4 É um carro compacto de cinco portas de origem britânica, mas montado na China. Baseia-se numa plataforma concebida para veículos eléctricos, com baterias incorporadas no chassis e um motor montado na traseira que alimenta as rodas traseiras. Esta solução lembra a plataforma MEB, que a Volkswagen utiliza para modelos como ID.3 E Nasce Cobra. O MG4 vem com um conjunto completo de tecnologias de assistência ao motorista como equipamento padrão.

A maioria das funções do carro Pode ser controlado através de uma tela de toque central Responsivo, embora a usabilidade possa ser menos intuitiva em algumas circunstâncias. A qualidade dos acabamentos interiores pode variar mas é geralmente satisfatória. A configuração do carro é voltada para o conforto, com boa absorção das irregularidades da estrada. O preço inicial do MG 4 é de 30.000 euros.

MG ZS é Crossover compacto com tração dianteira fabricado na China. Apresenta linhas clássicas com um toque de agressividade. Os tamanhos das rodas disponíveis nas versões de 16 ou 17 polegadas podem parecer desproporcionais à altura do veículo.

cabine MGZS É espaçoso e oferece amplo espaço no porta-malas. O interior é limpo e inclui painel de instrumentos analógico, tela sensível ao toque central de 10,1 polegadas com recursos de navegação e controle de temperatura automático de zona dupla com controles convencionais e saídas de ar redondas e quadradas. A qualidade dos acabamentos interiores é razoável. O MG ZS está disponível nas versões a gasolina e eléctrica, com um preço base de 17.000€.

lá Rede de distribuição MG Itália Consiste em 40 proxies e 70 portas, visando expandir para um total de 100 portas dedicadas para suportar os modelos ZS, Marvel, EHS e G5. A gama de veículos da MG oferece uma ampla gama de opções de grupos motopropulsores, desde motores convencionais de combustão interna a híbridos e veículos totalmente eléctricos, contribuindo significativamente para a promoção da mobilidade local com emissões zero.

Um diferencial dos modelos MG é a garantia padrão de 7 anos ou 150.000 km, que cobre todo o veículo, incluindo motorização elétrica e bateria. Os carros MG distinguem-se pelas suas ofertas especiais Alto nível de conforto e autonomiaposicionando-se competitivamente frente aos modelos concorrentes.

Por exemplo, Híbrido plug-in MG EHS É considerada uma solução ideal para a condução diária com emissões zero pelos compradores. Em contrapartida, o novo MG Marvel R Electric destaca-se pelo seu design elegante, qualidade de construção e requinte. A gama de veículos sustentáveis ​​da MG também inclui o MG5 Electric, reconhecido como a primeira perua elétrica do mundo. Estas inovações permitem à MG oferecer veículos eficientes e com baixo impacto ambiental.

durante Testes e experiências de carros MGAlguns problemas críticos, inclusive por parte dos proprietários desses carros, incluem a presença excessiva de controles sensíveis ao toque dentro do habitáculo, o que pode ser uma distração durante a condução.

entre pontos de melhoria Há disponibilidade limitada do sistema de navegação e comandos de voz em inglês, ausência de puxadores no teto, saídas de ar e lanternas traseiras no compartimento traseiro do habitáculo, além da utilização de materiais plásticos de qualidade inferior. Os sistemas de assistência ao motorista exigem uma calibração mais cuidadosa, principalmente no que diz respeito ao ajuste dos freios em baixas velocidades.