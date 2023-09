Diego Aponte (MSC) navega livremente na Italo, ETA Airlines, Antitrust, Container Shipping, Rail e Darsena Tuscany Terminal

Trieste- O batizado do novo porta-contentores MSC Nicola Mastro em Trieste foi a ocasião para uma das primeiras (se não a primeira) aparições públicas de Diego Aponte, Presidente da MSC e filho do fundador Gianluigi, em Itália, na mesma ocasião. A calma, a disponibilidade e o sigilo do pai não escaparam aos questionamentos da mídia sobre diversos temas da atualidade. Da Italo à Ita Airways, passando pelos planos para Trieste, pela integração vertical no transporte ferroviário de mercadorias, pela aquisição do terminal Darsena Toscana em Livorno, pelas críticas ao domínio da MSC nos portos italianos, até ao momento do lançamento da nova companhia aérea. Os navios de 24.000 TEU estão a entrar no mercado numa altura em que a procura de transporte parece um pouco fraca (com a consequente queda nas taxas de frete marítimo).

Qual será o futuro da MSC em Trieste e quando é que navios como o MSC Nicola Mastro chegarão regularmente ao Terminal Marítimo de Trieste, do qual a MSC é agora o accionista maioritário?

“O futuro é claro, nós o mostramos; Estamos avançando com todos os investimentos necessários para garantir que Trieste continue sendo um porto altamente competitivo. Há calado e, portanto, certamente viremos aqui nos próximos anos com estes navios, não só para cerimónias baptismais, mas também para operações comerciais. Tem todo o interior, tem as ferrovias, todos os investimentos feitos pelo público também foram muito importantes e fizeram de Trieste um porto muito importante”.

Quais são os seus planos em geral para o desenvolvimento do transporte ferroviário de mercadorias em Itália?

“Sabe, estamos fazendo muito com a Trenitalia e com a Mercitalia, então estamos avançando com nosso projeto de mudar cada vez mais do rodoviário para o ferroviário; os investimentos foram feitos através da Medway, e já temos mais de 120 locomotivas do mundo, por isso estamos muito determinados. Aprendemos Comércio e agora nos sentimos fortes porque podemos crescer não só na Itália, mas também em toda a Europa. É a vontade da Europa e da nossa família.

Você também terá a possibilidade de comer Italo em breve?

“Temos amizade com o Gip, fundo de infraestrutura que ainda detém 20% da nossa empresa portuária (Terminal Investment Limited, Sr. Dr.) Então, naturalmente, deveríamos fazer algo juntos. Acreditamos firmemente no comboio, não só para a carga, mas também para os passageiros, e acredito que este será o futuro; E assim certamente avançaremos com essa aquisição de ações que acredito que poderemos fechar até o final do ano.

A ETA é uma operação que pode reabrir?

“Nós avançamos com a Ita Airways e sei que as negociações com a Lufthansa estão muito avançadas, por isso as respeitamos. Se há uma necessidade por parte do governo, para a senhora Meloni, então com certeza nós, como italianos, como bons cidadãos, responderão sempre positivamente.

No que diz respeito às aquisições, na estação Darsena Toscana em Livorno, onde a autoridade antitrust bloqueou efectivamente o processo, ainda existem negociações abertas?

“As negociações não estão encerradas e pensamos, talvez em setembro, apresentar outra oferta e outro pedido à autoridade da concorrência”.

Depois há a questão do Fitfor55 e do diferente regime de tratamento e comércio de emissões que será aplicado aos portos europeus em comparação com os portos africanos, por exemplo: espera algo de Bruxelas para compensar esta importância?

“Não sei, estamos agora a exercer a pressão necessária porque a lei, tal como anunciada, não é nada favorável aos portos europeus e seremos perdedores a todos os níveis, até em termos de emprego. é uma situação muito grave que irá obviamente caracterizar todos os portos como Tânger e os portos egípcios, o que irá retirar o tráfego de portos como Gioia Tauro em Sines em Portugal, Pireu e muitos outros portos europeus. Portanto, também penso que o jogo ainda está aberto e nós lutará até o fim.

Comentário sobre Quem levanta a questão do domínio excessivo da MSC em alguns portos italianos?

“Não sei se existe essa força excessiva; Amamos o que fazemos e vivemos para nossas empresas e nossos funcionários. Hoje empregamos mais de 180.000 pessoas em todo o mundo e vivemos para elas. Nós, na Itália, temos uma posição forte, conseguimos, merecemos, crescemos, obviamente investimos verticalmente em portos e assim por diante para que possamos servir melhor os nossos clientes. Sempre que o fazemos, investimos fortemente no interesse de Itália, primeiro e depois no sector marítimo, do qual beneficia enormemente.

Você se preocupa com as novas encomendas de navios porta-contêineres que chegam ao mercado neste exato momento de fragilidade econômica e de tráfego?

“O histórico da procura é importante e a economia é o que é, por isso há um declínio. O nosso negócio consiste em oferta e procura, e neste momento há demasiada oferta por isso temos de nos limitar à tonelagem que vamos trazer ao mercado nos próximos meses e anos. No entanto, existem metodologias próprias para garantir que a capacidade (para reserva oferecida e liberação) pode ser adaptada aos volumes e tráfego atuais.”

