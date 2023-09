Superbonus, o que fazer se houver demanda, mas nenhum negócio tiver sido iniciado? Dúvidas e respostas

Superbonus, o que fazer se o negócio não começar Se não for instalado andaime em prédio de apartamentos, mesmo que haja direito ao super bônus e até no máximo 110%, é melhor ficar tranquilo: começar a trabalhar agora corre o risco de se transformar em uma hemorragia de recursos. Se as intervenções de eficiência energética forem necessárias ou consideradas benéficas de qualquer forma, é melhor recorrer ao Ecobonus padrão, que é menos rentável no papel, mas muito menos problemático.

A hipótese de extensão seletiva Além disso, o andaime pode ser o fator diferenciador para o acesso à facilitação. Um bônus de 110% para quem não terminar o trabalho neste ano poderia criar problemas muito sérios para empresas e condomínios, como escrevemos aqui, enquanto manter as regras inalteradas pioraria de forma insustentável as finanças públicas. Assim, a hipótese de implementar a extensão selectiva está a progredir, e actualmente são hipotetizados três métodosQue, por ordem decrescente do custo suportado pela tesouraria, são: 1) Prorrogação para quem concluir a obra. a sua ratificação em pelo menos 60% até ao final de 2023; 2) para quem completou pelo menos 30%; 3) Aos que começaram a trabalhar mas antes do final do ano e da indicação, com base no que foi decidido no passado para as moradias, o prazo poderá ser o dia 30 de Setembro próximo. Não sabemos se este último foi o caminho escolhido pelo executivo, mas é certo que uma das formas mais seguras de documentar o início dos trabalhos é erguer os andaimes.

Cilas foi lançado em novembro, mas nenhuma empresa foi encontrada disponível Vamos construir essa hipótese antes de responder a uma pergunta interessante que a Sra. VB enviou à redação. Ela escreveu: "Moro em um condomínio onde fizemos de tudo para começar a trabalhar no Superbonus, submetemos o Cilas em novembro passado dentro dos prazos, mas não encontramos empresa disposta. Nesta fase queríamos contar com outros bônus mas parece que isso não é possível para quem já abriu o Cilas por 110".

Silas: O que você sabe Cila significa Aviso de início de ação. Cilas é uma versão super bônus (que é o S definitivo) e é significativamente simplificada em comparação com a forma normal. particularmente, Com o Cilas não há necessidade de certificar o chamado “status legítimo” de um edifício, ou seja, a sua regularidade em relação às normas urbanísticas. Certamente o Cilas não pode ser utilizado se quiser mudar para o Ecobonus standard que, como lembramos, facilita todas as obras abrangidas pelo Superbonus mesmo no prazo de dez anos mas sem obrigação de conduzir e sem ter que ganhar duas classes energéticas. Mas nada impede que você abra o Cila visando o Ecobonus

A obrigação de execução da obra assumida por Silas A obrigação de execução e conclusão das obras indicadas por Silas existe apenas em caso de pedido de isenção fiscalSe a conexão permanecer letra morta, não há problemas. Para mudar para o Ecobonus, é certamente necessária outra solução de copropriedade porque o compromisso económico dos particulares está a mudar, tendo também em conta o facto de não ser possível recorrer ao desconto de facturas ou à transferência de créditos e será também necessário ter em conta contabilizar novos honorários de profissionais.