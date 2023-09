Correios italianos: emprego máximo de carteiros, caixas e escriturários, terminará em breve – Younipa

Trabalho na Poste Italiane com Pós-Graduação e Pós-Graduação, oportunidades de trabalho em diversos escritórios em todo o território nacional. Veja como se inscrever.

Postagem Italiana – Fonte: Conselho Editorial do Site

A Poste Italiane lança constantemente processos seletivos para contratar pessoal para realizar diversas tarefas, desde entrega e triagem de correspondência até serviços de balcão e escritório.

O departamento de Recursos Humanos da Poste Italiane está atualmente recebendo novas inscrições para contratar Carteiros, Operadores de Janela e outros funcionários. Estes novos recursos serão integrados nos quadros institucionais das diversas filiais localizadas nas diferentes regiões italianas. Abaixo estão os números profissionais necessários.

Empregos Poste Italiane: Aqui estão as vagas abertas

O novo plano de negócios da Poste Italiane prevê o recrutamento de cerca de 25.000 novos recursos até 2024, tanto através de novos recrutamentos como assegurando a rotação geracional.

No momento, existem muitas vagas abertas para as quais você pode se candidatar. Você encontrará mais detalhes sobre oportunidades de emprego no site www.posteitaliane.itna seção dedicada a “Trabalhar conosco”.

Em particular, a Poste Italiane procura carteiro A ser contratado por prazo determinado, de acordo com as necessidades do negócio. Os locais de trabalho estão localizados em Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Ligúria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto Adige, Úmbria, Vale de Aosta e Veneto.

Além disso, oportunidades estão disponíveis para futuros graduados em comércio Conselheiros financeiroso. Estas oportunidades estão ativas nas seguintes regiões: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lácio, Ligúria, Lombardia, Piemonte, Sardenha, Toscana e Trentino-Alto Adige (apenas província de Bolzano).

Poste Italiane também oferece emprego Conselheiros financeiros Mobiliário permanente para escritórios de Cuneo, Varese, Pavia e Trento. Entre os requisitos estão um diploma universitário em economia, direito ou finanças e uma certificação como consultor financeiro.

Alerta: Para as três posições o prazo para O envio da inscrição é 4 de setembro de 2023.

Outras oportunidades de emprego postal

A Poste Italiane está atualmente à procura de caixas (números front-end) para serem listados nos seus escritórios provinciais de Bolzano, em particular nas regiões de Val Venosta, Val Pusteria, Valle Isarco, Val Gardena e Borgraviato. O recrutamento será por tempo indeterminado e os requisitos necessários incluem diploma de ensino médio e licença bilíngue.

Além disso, estão disponíveis oportunidades para engenheiros imobiliários experientes que trabalharão em escritórios em Torino, Milão, Génova, Mestre, Bolonha, Pescara, Roma, Nápoles e Palermo. Além disso, existem oportunidades de formação para licenciados em engenharia para inserção no setor logístico, com locais de trabalho em Pavia, Veneza, Milão, Turim, Bolonha e Roma.

A Poste Italiane também pretende fortalecer a equipa Digital & Experience e, por isso, procura especialistas em design para se juntarem ao escritório de Roma.

Além disso, está disponível um programa de estágio para preparar os participantes para o exame da ordem. Esta oportunidade está aberta a jovens advogados de Bolonha, Cagliari, Catanzaro, Nápoles e Roma. A formação prevê o reembolso de despesas no valor total de 600€ e terá uma duração variável entre seis e doze meses.