Baby Jeb: Vamos dar uma olhada

Alguns meses até chegarmos – Fotógrafos espiões capturados SUV pequeno da Jeepcujo nome ainda não foi anunciado durante as filmagens do comercial. Então é a versão final, como veremos nas concessionárias a partir de Primavera de 2023após uma estreia que poderá ter lugar em outubro no Salão Automóvel de Paris.

Sólido e se encaixa bem – De fotos de espionagembebê de bolso“Aparece como um carro agradável e bem proporcionado, sem as influências estéticas que estão tão na moda hoje. de plástico áspero, no final do qual há uma moldura em cinza. aparência forte, com duas nervuras laterais convergindo em ambas as extremidades da máscara. A foto na parte de trás mostra uma porta traseira vertical, com uma saliência colocada na altura das duas lâmpadas em padrão luminoso “geométrico”, inserida dentro de uma moldura preta. Observe o “e” azul, também repetido na frente, indicando que a versão da foto é a versão elétrica.

Uma variedade O novo Jeep SUV, que é mais curto que seu irmão mais velho Renegade, será o primeiro modelo a ter uma cópia puro elétrico. Sabemos que é baseado na plataforma CMP anterior do Grupo PSA, que já está em uso por vários modelos Stellantis, incluindo o Peugeot 2008, Opel Mokka e DS3 Crossback. Além da versão elétrica, a gama também oferecerá 3 cilindros turbo a gasolina 1,2 litros Em diferentes etapas de força. A versão elétrica pode ser equipada com uma versão aprimorada do trem de força usado nas “irmãs” francesas com potência de 136 cavalos e 300 quilômetros de autonomia. Também pode haver uma versão híbrida plug-in Motor 4×4 Feito com um motor no eixo traseiro.

Feito na Polônia – O bolso pequeno Será produzido pela Stellantis em Tychy, Polônia, juntamente com outros dois modelos “Brother” que compartilharão a espinha dorsal, sob as marcas Alfa Romeo e Fiat.