Fotografia Europeia 2023 – FotoNews

De 28 de abril a 11 de junho de 2023 contando fotografia europeia para Reggio Emilia– Festival Internacional de Fotografia – Novo Vencedor da edição 2022 do Lucie Awards em Los Angeles, o prêmio mais cobiçado do setor, como Festival de Fotografia do Ano – Promovido e produzido por Fundação Palácio Magnani junto com Município de Reggio Emilia E contribuição Região da Emilia-Romagna. Portanto, também este ano é uma oportunidade importante para observar um mundo em constante e rápida mudança, pois a fotografia congela um momento para nos ajudar a compreender e entender suas tendências e dinâmicas.

O olhar desta tão aguardada décima oitava edição da fotografia europeia está orientado para a mais rigorosa atualidade, onde as raízes da nossa identidade individual e social são constantemente postas à prova. “A Europa importa: visões de uma identidade turbulentaé o tema indicado pelos projetos selecionados pela direção artística do festival, de autoria de Tim Clark (Editor de 1000 palavras e coordenador do Photo London Discovery), Walter Guadagnini (Historiador da Fotografia e Diretor de Câmera – Centro Italiano de Fotografia), H Luz Liberta (Historiadora da fotografia, co-autora do volume seminal Une Histoire global des femmes, curadora e pesquisadora tanto no Modern Conflict Collection Archives quanto de forma independente). Um exemplar que se distingue não só pela qualidade das exposições, mas também pelo nível dos encontros, conferências, apresentações de livros e atividades educativas que serão organizadas durante o festival.

o tópico – Partindo de uma reflexão sobre a ideia de Europa e os ideais que a moldam, as exposições colocam questões sobre o estado atual do mundo multicultural e globalizado em que vivemos, um mundo em que a Europa já não exerce essa espiritualidade e materialidade domínio reconhecido por séculos. Assim, através da fotografia, os artistas traçam as linhas dinâmicas e incertas de uma identidade cada vez mais móvel e diversa, procurando dar sentido às angústias que a atravessam.

Exposições – Como de costume, os salões antigos Mosteiros de San Pietro Eles serão o foco do festival, que receberá dez Exposições.

no primeiro andar, Mônica de Miranda Ele desafia noções padrão de identidade baseadas em categorias de raça e gênero com projeto Al Jazeera que Revela, através de uma contra-narrativa construída a partir das biografias de homens e mulheres afrodescendentes que vivem em Portugal, os preconceitos arraigados na sociedade.

Na próxima sala Joule Joule (Despedida em turco) é uma representação pessoal de Istambul e das profundas mudanças que afetam a sociedade turca olhar através Jean-Marc Kimi e Valentina Piccini. Ao documentar comunidades marginalizadas, esses instantâneos revelam que o substrato humano, segundo os fotógrafos, representa a expressão mais autêntica do ubíquo, longe da ‘fachada’ social superficial geralmente aceita.

Acompanhamento do projeto Simon RobertsE Feliz AlbionE Retratos do Reino Unido fornecem informações importantes sobre noções de identidade e pertencimento e o que significa ser britânico neste momento decisivo da história contemporânea. Também mostrado Brexit Lexiconum vídeo em duas partes que apresenta os termos mais populares que caracterizaram os debates sobre o Brexit na política e na mídia.

Simon Roberts, Beachy Head, Seven Sisters Country Park, East Sussex, 14 de março de 2017, 152 x 182 cm, impressão de arquivo, © Simon Roberts

Arquivo de protestos públicos com Você nunca andará sozinho Em vez disso, coleta os efeitos visíveis do ativismo social, de todas as iniciativas de massa que se opõem às decisões políticas e às violações das normas democráticas e dos direitos humanos. É uma coleção de instantâneos que constituem um alerta contra o crescimento do populismo e contra a discriminação com a intenção de prolongar a vida dessas imagens, geralmente ligadas a determinados eventos e terminando com a sua publicação na imprensa.

Alicia Rouleau, Fotógrafo italiano de ascendência polonesa. Falando sobre seu projeto multimídia olhos paralelos Viaje para descobrir os antigos rituais do sul, Ele devolve ao observador o segredo da magia e dos poderes ancestrais que unem a natureza ao homem e seus semelhantes. Em suas imagens, Rollo reconstrói a identidade cultural do sul da Itália por meio de técnicas de manipulação analógica e digital, apresentando um mundo espiritual encantador e evocativo, valendo-se de uma herança ritual ainda viva e, ao mesmo tempo, separando-a dos estereótipos culturais que foram criados décadas atrás atrás pelos neorrealistas.

Samuel Gratcap De volta a Reggio Emilia com bilateral, obra inédita sobre paisagens vistas dos dois lados de uma fronteira e através das vozes de quem tenta cruzar essa fronteira. O projeto também se concentra naqueles que lutam para tornar o mundo menos violento, mobilizando-se nos lugares onde vivem, e paralelamente aos tomadores de decisão, responsáveis ​​por esses julgamentos que todos sofrerão, invisíveis, intercambiáveis, sem rosto, mas mestres de sua imagem .

projeto de fotografia Odessa Ucrânia Yelena leva você E A ode visual à cidade que há muito a fascina com a liberdade de que desfrutava durante a era soviética. Depois de visitar pela primeira vez em 2003, Yamchuk voltou a Odessa em 2015 para documentar os rostos de meninos e meninas com idades entre dezesseis e dezessete anos na Academia Militar: o conflito na fronteira leste que começou um ano antes a convenceu a expandir o projeto imortalizando o contexto da vida desses rostos, que logo se encontrarão na vanguarda.

A exploração levou o antropólogo francês Jeffroy Mathieu A seguir os catadores, pessoas que, à margem das áreas cultivadas ou em espaços não cultivados, subsistem dos produtos que a natureza automaticamente continua a fornecer ainda que em paisagens danificadas e instáveis. projeto de fotografia resultante, As ruínas de Or, Então fale sobre um A subsistência alternativa que vê na busca de frutas e plantas medicinais uma nova forma de viver em um mundo compartilhado e descobre uma economia possível construída a partir do compartilhamento dos recursos espontâneos da terra.

Cedrine Shedge Exploração, na obra intitulada Do mar para a terra As narrativas pessoais de jovens, na França e na Martinica, estão em processo de autodescoberta, abrindo espaços para reflexão sobre questões políticas como passado colonial, hibridação cultural, masculinidade moderna e imigração. Isso é feito combinando duas séries recentes, A benção de ser da cor da terra (2020), que retrata a diáspora afro-caribenha nos subúrbios parisienses e Les Mornes, Le VuIniciado em 2022 em Fort-de-France, na Martinica, o artista revela as conexões entre duas regiões e as fantasias de seus habitantes.

Sabine Weiss. VenezaItália, 1950 © Sabine Weiss, Coleções Foto Elysée, Lausanne

A exposição histórica desta edição estará alojada nas salas murais do rés-do-chão do Mosteiros de San Pietro será alocado para Sabine Weiss, uma das vozes mais importantes da fotografia humana francesa junto com Robert Doisneau. Weiss faleceu em 2021 aos 97 anos. Exerceu a profissão durante toda a vida e abraçou todos os campos da fotografia, eternizando as emoções e sentimentos de seus súditos, permanecendo em seus gestos e na relação que conseguiu estabelecer com eles a cada vez. É dele que surgiu o verdadeiro poder da imagem. Através de fotografias de arquivo e inúmeros documentos e jornais da época, a exposição Sabine Weiss. vida como fotógrafo Editado por Virginie Chardin, traça toda a carreira de Weiss, desde seu início em 1935 até a década de 1980. A exposição é produzida pelo Atelier Sabine Weiss Studio e Photo Elysée com o apoio de Jeu de Paume e Les Rencontres d’Arles e sob os auspícios da Confederação Suíça.

em um assento Mosteiros de San Domenico A exposição dedicada ao cliente que o festival confia todos os anos a um artista diferente será apresentada a par dos dois projetos vencedores do Open Call.

confiado à comissão Miriam Meloni A ilustradora italiana que vive e trabalha entre Barcelona e Tânger e, partindo do mito da Europa contado por Ovídio, traça um quadro da “Europa” contemporânea: mulheres jovens, independentes, profissionais, o resultado mais feliz do século XX e do projeto Erasmus , em que fazem uma revolução suave, enraizando-se em sociedades que os acolhem mas continuam a encarnar os valores de onde vieram. foto Em dias claros você pode ver a Europa É o regresso de um caminho, uma constelação de possibilidades, que convida a construir uma nova perspetiva crítica face à poluição cultural, centrada no diálogo tecido por estas jovens que, em dias claros, olham para a Europa da praia.



