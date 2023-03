Adeus também para Ford Kuga e Edge?

Adeus motores de combustão – Auto Ford Fiesta E focar destinado a desaparecer das listas (aqui E aqui para saber mais), o futuro dos outros modelos “populares” de combustão interna da Ford também parece tudo menos cor-de-rosa. Com efeito, parece que a empresa americana quer abandonar completamente os carros com motor de combustão interna pertencentes aos segmentos menos rentáveis ​​do mercado, incluindo os SUV. Isso foi esclarecido por Jim Farley, CEO da marca, argumentando que a Ford “não vai competir no mercado automotivo no futuro”. SUV de cinco lugares. Tentamos modelos com motores de combustão, mas não funcionaram para nós.

> Na foto acima está o Escape, que antecipa o redesenho do Kuga que veremos na Europa este ano (aqui notícias).

Dos Estados Unidos para a Europa – Farley refere-se em particular aos modelos que são projetados para atrair uma grande base de clientes, que se caracterizam por um preço mais competitivo e, portanto, Menor margem de lucro em comparação com carros maiores. O CEO da Ford fala especificamente do mercado norte-americano, mas tudo indica que esta decisão poderá ser seguida também na Europa. Além do EcoSport, já fora de produção, os modelos sob a descrição de Farley são escapar de (É chamado na Europa kuga) e a borda, que provavelmente terminará sua vida com as gerações atuais, sem ser substituído por novas gerações com motores térmicos. O Ford Explorer maior e mais lucrativo deve ser excluído do corte.

> Above the Edge, que não está mais disponível na Itália.

Dois por um – No que diz respeito à Europa, pode não fazer sentido para a Ford desenvolver outra geração de Kuga com motores de combustão interna dada a entrada em vigor da nova norma Euro 7 e a sua consequente Concurso para motores de combustão Está previsto para 2035. Como substituto elétrico do Kuga, a Ford apresentará em breve um carro novo cruzamento Baseado na plataforma Volkswagen MEB (aqui Leia mais) já anunciou sobre 2024 Versão elétrica de Puma.