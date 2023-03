O que são os “vistos gold”, quanto custam e quais os países da UE que os emitem?

pegue o Autorização de residência no estrangeiroMesmo ser capaz de trabalhar muitas vezes pode ser um processo longo e difícil. Mas nem sempre é o caso de quem tem dinheiro para gastar.

Os “**Golden Visas**” oferecem a oportunidade para pessoas ricas essencialmente “comprarem” o direito de residência, às vezes sem nem mesmo terem que morar naquele país.

Enquanto isso, esses documentos, também chamados de “passaportes dourados”, ficaram famosos. Está crescendo na União Européia em um momento em que muitas pessoas têm problemas burocráticos devido a A saída da Grã-Bretanha da União Europeia, que podem limitar seus direitos. Em um contexto social e político instável, espera-se um aumento nos pedidos de visto gold de americanos nos Estados Unidos.

Então, o que são esses “**visto dourado** “E por que a União Europeia levantou questões sobre sua segurança nos últimos meses?

O que é o “Golden Visa”?

Os vistos gold fornecem às pessoas acesso a Permissão de residência em um país Comprando uma casa naquele estado ou por investimento ou grande doação.

Todos os candidatos devem ser maiores de 18 anos, não ter antecedentes criminais e ter recursos suficientes para fazer o investimento necessário.

Existem também os “passaportes dourados”, formalmente conhecidos como programas de cidadania por investimento, que permitem aos estrangeiros obter a cidadania usando os mesmos meios.

Para os países da UE, isso também significa acesso a muitos benefícios, incluindo liberdade de movimento entre os países.

Por que a União Europeia contra vistos e passaportes gold?

Em 2022, o Comissão Europeia Ele pediu aos governos da UE que parem de “vender” cidadania aos investidores.

Embora isso seja diferente dos “vistos de ouro”, que oferecem residência permanente em vez de cidadania, o pedido veio como parte de um movimento para acabar com a indústria multibilionária.

No despertar do A guerra na Ucrâniatemia-se que esses sistemas pudessem representar um risco de segurança. Bruxelas pediu aos países que verifiquem novamente se as pessoas punidas por guerra possuem passaportes ou vistos dourados.

No passado, a UE indicou que regimes deste tipo representam um risco para a segurança, a transparência e os valores que sustentam o projeto da UE.

Em outubro de 2022, a comissão instouAlbânia “Abster-se de desenvolver o Programa de Cidadania do Investidor (Passaporte Dourado)”. Os riscos de branqueamento de capitais, evasão fiscal, financiamento do terrorismo, corrupção e infiltração do crime organizado, todos eles contrários às regras da UE, são muito elevados.

No entanto, as ameaças também vêm de fora do bloqueio. Também em outubro, a Comissão Europeia propôs suspender o acordo de isenção de visto de Vanuatu por causa dos riscos apresentados pelos esquemas de cidadania do investidor (os chamados “passaportes dourados”).

Isso ocorre porque o sistema permite que nacionais de países terceiros obtenham a cidadania de Vanuatu, permitindo-lhes acesso sem visto a países espaço Schengen.

Quais países cancelaram os programas de vistos gold?

Em fevereiro de 2022, foi lançado Governo do Reino Unido Ele aboliu o programa de vistos dourados que permitia que estrangeiros ricos se estabelecessem no país em troca de levar parte de sua riqueza com eles. A decisão de encerrar esse sistema foi tomada como parte de um movimento para reprimir o dinheiro sujo da Rússia.

Em fevereiro de 2023 tambémIrlanda Cancelou o Programa Golden Visa – OPrograma de Investidor Imigrante – que ofereceu residência irlandesa em troca de uma doação de € 500.000 ou um investimento de três anos de € 1 milhão no país. A Irlanda já havia suspendido o regime para cidadãos russos em março de 2022 como parte das sanções impostas ao país por sua invasão da Ucrânia.

No mês seguinte, o Parlamento Europeu alertou que o programa era vulnerável a abusos fiscais. A decisão final de eliminar gradualmente o programa foi o resultado de vários relatórios internacionais e análises internas.

Em fevereiro de 2023, PM Antonio Costa anunciar que Portugal Estava encerrando seu lucrativo programa de investimento em residências para lidar com a especulação nos preços e aluguéis imobiliários.

Até agora, os estrangeiros podiam comprar imóveis ou investir parte de sua riqueza no país – conhecidos como investimentos de transferência de capital – em troca de residência. Entre janeiro e agosto de 2022, o programa rendeu ao país cerca de 398 milhões de euros, segundo a agência noticiosa portuguesa LUSA.

Anteriormente, para manter o estatuto de residente, as pessoas tinham de permanecer em Portugal cerca de sete dias por ano. No entanto, esses vistos agora serão renovados apenas para quem usa sua propriedade como residência permanente ou aluga sua propriedade por longo prazo.

Quais países da UE ainda oferecem vistos gold e quais são os requisitos?

Existem poucos lugares que ainda oferecem passaportes dourados na União Europeia. um desses países Malta. Aqui o valor mínimo de investimento começa em € 690.000 e oferece cidadania por um período de 12 a 36 meses.

No entanto, muitos outros ainda oferecem esquemas de vistos gold. Aqui estão alguns exemplos de exatamente quanto custa obter uma residência de investidor nesses países.

Espanha

lá Espanha Lance o programa Residência por investimento Em 2013. A residência é concedida a estrangeiros e seus familiares que invistam em imóveis no país.

Para obter o Golden Visa, que dá direito a morar, trabalhar e estudar na Espanha, é necessário um investimento de € 500.000 em imóveis. Embora isso seja muito superior ao investimento mínimo em Portugal, há menos restrições ao imóvel que se pode comprar.

O visto também pode ser obtido iniciando certos tipos de negócios na Espanha, por exemplo, comprando ações de empresas ou depósitos bancários de pelo menos 1 milhão de euros em instituições financeiras espanholas ou investindo em títulos do governo de pelo menos 2 milhões de euros. No entanto, alguns políticos pediram que o programa fosse encerrado.

Em fevereiro de 2023, o partido de centro-esquerda Mas País iniciou um projeto de lei para abolir ou mudar radicalmente o programa de residência por investimento da Espanha, dizendo que afeta os preços das casas e não é bom para a economia.

Itália

A Itália** é outro destino popular para quem busca residência para investimento. Introduzido em 2017, o Golden Visa dá aos cidadãos de fora da UE uma autorização de residência de dois anos em troca de investir na Itália.

O investimento mínimo aqui é de € 500.000, que deve ser feito por meio de uma LLC italiana. Os titulares destes vistos podem ainda incluir os seus familiares no pedido e beneficiar de um regime fiscal especial.

Uma vez que as pessoas que se beneficiam do programa tenham morado na Itália por 10 anos, elas podem obter a cidadania.

Grécia

lá Grécia O avanço dos vistos gold, com um dos processos de aquisição de residência mais rápidos. Estrangeiros elegíveis podem obter uma permissão no prazo de 60 dias após a apresentação do pedido. Tem um dos patamares de investimento mais baixos: € 250.000 gastos em imóveis no país.

Em setembro, as autoridades aumentaram o valor para € 500.000 para aumentar a acessibilidade do imóvel para os residentes locais. Os titulares de vistos gold não são obrigados a permanecer na Grécia para manter seus vistos.

Até ao final de 2021, o país registou 9.500 pedidos destas autorizações de residência para investimento, um dos números mais elevados da Europa.