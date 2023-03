Rich Corporate Bonus, Incentives 4.0 está chegando

A aprovação da Portaria Milleproroghe destacou a extensão do prazo do Incentivo 4.0. Vamos descobrir a história e os detalhes juntos.

desde o primeiro dia, governo Meloni Recolhi muitos problemas que afetam a Itália, entre os quais encontramos investimentos de empresas com caducidade Incentivos 4.0.

O tempo passa e as tecnologias estão ficando cada vez mais importantes, por um lado, e as mais novas, por outro lado. Por isso, o prazo de validade foi prorrogado para você aproveitar Incentivos 4.0 Pode ser crítico para os negócios. De fato, os incentivos permitem investimentos em instrumentos marcados com um A Altíssimo nível tecnológico.

O crédito tributário é denominadoTransição 4.0“Ele quer ajudar as empresas a se firmarem cada vez mais no momento em que vivemos e não perderem espaço em relação às empresas europeias e globais, mas agora vamos ver esse incentivo e seu prazo de validade.

Incentivo 4.0, candidatura possível até 30 de novembro de 2023: Regras 2023

O artigo 12 do decreto estabelece que os investimentos podem ser concluídos para se beneficiar dos incentivos 4.0 até 30 de novembro de 2023. Este imposto de créditoNo entanto, só pode ser criado se o pedido da mercadoria for aceito pelo vendedor até o final de 2022. Além da aceitação, pelo menos 20% do valor total deve ser pago.

Para itens contratados no último ano que serão entregues até novembro de 2023, haverá os seguintes incentivos: Desconto 40% Com investimentos até 2,5 milhões de euros; afiliado 20% para operações de 2,5 milhões e até 10 milhões de euros; afiliado 10% Para quem realizar operações superiores a 10 milhões e até ao máximo de 20 milhões de euros.

Investimentos em Bens Tangíveis 2023-2025: O índice caiu

investimentos que serão feitos a partir de então De 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 A prorrogação, que expira em 30 de setembro, permite Reestruturação de crédito. Vamos começar com 20% para investimentos até 31 de dezembro de 2023 ou junho de 2024 se pelo menos 20% for pago até 2023 com ordem aceitável; 15% para transações até 31 de dezembro de 2024 ou junho de 2025 com pedido aceito e 20% de entrada; 10% para transações até dezembro de 2025 ou junho de 2026 com pedido aceito em 2025 e 20% de entrada.

Os termos de muitas empresas italianas são muito claros e o decreto de Millebrughi estabeleceu incentivos importantes, não apenas para 2023, para trazer a indústria para seus negócios. Versão 4.0. Incentivos que acompanham quem participou Empresas que atuam no setor de energia. Isso, juntamente com outros setores, nos próximos anos exigirá cada vez mais investimentos desse tipo, à medida que as tecnologias mudam e se tornam cada vez mais intensivas em energia.