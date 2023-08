A tecnologia do mercado de ações apoia a Europa após dados da Nvidia. Agora de olho em Jackson Hole

Ouça a versão em áudio do artigo

(Il Sol 24 minério Radiocore) – Bolsas de valores europeias Positivo, mas sem o impulso inicial, respaldado pela tecnologia. Os tão aguardados números do gigante Corporação Nvidia Superou todas as expectativas, graças à procura por chips de IA, que também garantirão um forte crescimento no futuro. Bom Bolsas asiáticas Liderado pelo setor de tecnologia e futuros da Nasdaq. Depois da sessão da véspera ter mostrado uma desaceleração do crescimento na Europa e nos Estados Unidos com o abrandamento dos Índices de Gestores de Compras (PMI), todos os olhos estavam voltados para o início dos trabalhos na conferência económica. Jackson buraco A partir do qual esperamos indicações sobre o futuro das políticas monetárias globais e possíveis indicações para parar por aí pressões monetárias Estados Unidos e Europa em setembro. Espere é por uma carta Jerônimo Powellmarcada para a tarde de sexta-feira, enquanto Cristina Lagarde Intervirá na noite de sexta-feira, horário italiano.

As compras Erg estão de volta a Milão na Luce St

Na parte de Milão, em ftsimip Ele está na luz STMicroeletrônica Com tecnologia europeia, impulsionada pelos números e perspectivas da Nvidia. A recuperação dos banqueiros falha com Banco MBS Sob pressão novamente após ser punido na véspera. Bom, mas sem muito impulso Stellantis Após rumores de procura de um parceiro na China. Volte para cima Irg que continua a beneficiar do aumento da produção de energia renovável em Itália. no layout Grupo Iveco que foi afectado pelo início da cobertura do Deutsche Bank, com um preço-alvo de 10€ e uma classificação de manutenção de e. Saipem num ambiente energético fraco.



O gás quebra novamente e a Austrália se afasta da ameaça de greve

Ainda caindo aos pedaços gás em Amsterdã, tendo estabelecido um preço inicial inferior a 30 euros por megawatt-hora, é negociado em torno de 31,55 euros (-13%), enquanto as negociações sindicais para evitar greves estão brilhando na Austrália. Os preços do gás estão a começar a cair novamente à medida que surge a possibilidade de uma greve na maior fábrica de GNL da Austrália. Energia da florestaE isso depois de os sindicatos terem dito que iriam estudar a oferta feita pela empresa durante as negociações que duraram a noite toda. E o receio de greves levou a uma subida dos preços do gás, que estiveram sujeitos a fortes oscilações no último mês, por receio de que a escassez de gás natural liquefeito da Austrália levasse ao movimento da procura asiática em direcção à Europa, o que coloca a produção em dificuldade.

O dólar está começando a subir novamente e o euro está em 1,08

O dólar americano voltou a subir em relação às demais moedas, anulando a maior parte das perdas do dia anterior. “A divulgação de dados inesperadamente negativos da indústria e dos serviços dos EUA na quarta-feira levou a uma queda nos rendimentos do Tesouro e à subsequente perda de valor do dólar”, disseram analistas da ActivTrades. Na verdade, a United gera imediatamente volatilidade nos mercados, uma vez que os investidores vêem isto como uma possível razão para a Fed começar a cortar as taxas de juro. “No entanto – continuam os especialistas – após a reação instintiva inicial, voltamos ao normal, com o dólar à frente e os investidores aguardando mais uma vez o discurso de Jerome Powell no Simpósio de Jackson Hole.”

Spread acima de 165 pips, rendimento menor

ligeiramente para cima Diferença entre BTp e Bund, no mercado secundário Mts para títulos do governo europeu. O spread de rendimento entre o BTp de 10 anos de referência (Isin IT0005518128) e a ação alemã com a mesma duração move-se acima de 165 pips, op. O rendimento das obrigações italianas a 10 anos continua a diminuir, em linha com a tendência dos rendimentos europeus.