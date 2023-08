Residências fiscais não residentes: respostas políticas

E depois de aprovados os artigos 10.º e 11.º das demonstrações financeiras relativas a residências fiscais não residentes, Recolhemos os votos da oposição e dos grupos maioritários.

Nicola Renzi, Líder do grupo República do Futuro: “o que passou é disNa verdade, está láNa pior parte Del Dis, contra quem já fizemos uma grande luta. Isto hoje pode ser um fracasso, por um lado, porque não está claro quem deveria pagar 10.000 euros, sem benefícios fiscais, para vir para São Marino. Ou poderia ser um Grande problemaPorque se houver vantagens fiscais pode ser distorcido. E então pode ser O processo de montagem está em risco para a União Europeia. Então, grande bagunça!”

Giovanni Zonzini, A Rede: “Uma medida levada a cabo apenas por causa da obstinação de alguns membros da maioria, uma obstinação claramente incompreensível, A Teimosia boba; O mesmo fizeram alguns membros dos conselhos maioritários, que já tinham dado um forte sinal político para não votarem a favor da legislação. Absolutamente absurdo, ridículo, na verdade, Inútil na melhor das hipóteses; Na pior das hipóteses, é muito prejudicial.”

Alessandro Rossi, o grupo misto: “A maioria corre risco de legitimidade Eu impus uma grande compulsãoTrazendo dois artigos que nada têm a ver com alteração do orçamento, nomeadamente Estão devolvendo a República ao modelo externo, que relembra a lei de 1995 que descriminaliza a contabilidade falsa e a facturação falsa. Nós nos opusemos fortemente a isso e continuaremos a fazê-lo!”

Giuseppe Morgante, Libra: “Para nós, é inaceitável que São Marino viva destes benefícios. Estávamos cansados, lutámos muito no passado para alcançar um estado de transparência objectiva, e hoje estamos. Não entendo isso, então fizemos o que a oposição faz: Procrastinação. Continuaremos a fazê-lo porque o governo não quis retirar estes dois artigos e vamos mantê-los aqui até ao fim para concordarmos com a alteração do orçamento Certamente também neste curso não será aprovado“.

Francesco Musoni, líder do grupo Pdcs: “Nós somos calmos. Sabemos que é uma ferramenta organizacional que ele deseja Incentivar o investimento no sector hoteleiro e turístico em nossa área; Isto não contradiz em nada o caminho de transparência que temos trilhado com convicção nos últimos anos. que Não contradiz, de forma alguma, o rumo da adesão à União EuropeiaÉ isso que procuramos com o acordo e não contraria a nossa economia. É um produto que obviamente irá melhorar e ir Aplique com cuidado e cuidado“.

Mirko Dulcini, líder do grupo Tomorrow Mutus Liberian: “Nos opusemos e criticámos a Dis Corporation, e de facto a Dis Corporation deixou de existir: a sociedade gestora, que poderia ter sido gerida por uma entidade externa, mesmo que não fosse de São Marino, por um particular, foi completamente abolido. Foi Previu a impossibilidade de competir com as atividades de San Marino. Então é completamente diferente. Os controles estão lá Se houver distorções, eles inevitavelmente se levantarão e lutarão.”

Gerardo Giovagnoli, Npr: “Obviamente que causou alguma polémica até dentro do meu grupo, porque é uma formulação nova, que deixa dúvidas que precisam de ser resolvidas com a prática, mas há tanto alarido sobre isso – especialmente porque não é compatível com as normas europeias”. União – eu diria que não é esse o caso Itália, Portugal, Bélgica e Holanda são os proprietários. Vamos tentar rejeitá-lo de uma forma que seja consistente com os acordos que já tivemos, que garantam a troca de informações, e que seja contrária ao modelo que os meus colegas levantaram, o modelo de paraíso fiscal”.