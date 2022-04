Quanto à Amazon Europe, aumentou sua receita em 2021 em 7 bilhões, mas zero euros de impostos. De fato, o bônus fiscal atingiu um bilhão de pessoas

Em 2021, a “Amazon Europe Unit”, divisão sediada em Luxemburgo na qual as atividades da Grã-Bretanha, Alemanha, França, Itália, Espanha, Polônia, Holanda, Suécia, Ele não pagou nenhum imposto. Na verdade, ela recebeu um crédito fiscal de 1 bilhão de euros. Isso em face da receita aumentou 17% a 51,3 bilhões de euros. No entanto, os impostos são calculados sobre Os lucros que, para a Amazon Eu, não existiam. De fato, a empresa registrou um prejuízo de 1,2 bilhão de euros. Curiosamente, as vendas da empresa aumentaram 22%, os custos não aumentaram e, ao nível de todo o grupo, Fechou 2021 com um lucro de 24,9 bilhões, um aumento de 2 bilhões em relação ao ano anterior. Mas o fato de a empresa não estar ganhando dinheiro na Europa não é novidade. Sede no Luxemburgo Esta entidade lidera as atividades

O pequeno país tem um sistema tributário muito favorável, especialmente muitos Laxidade com transferências de lucros para outros lugaresprovavelmente em jurisdições secretas como as usuais Ilhas Virgens, Cayman etc., Delaware, etc (A maioria deles são diretamente atribuíveis à Grã-Bretanha). Aqui os lucros são tributados Taxas ridículas ou até inexistentes. O ‘jogo’ pelo qual as corporações multinacionais transferem lucros é, afinal, muito simples. Subsidiárias do mesmo grupo que residem em outros lugares vendem licenças, softwares, patentes etc. para divisões de países onde a taxa de imposto é mais alta. Todos os anos, afiliados da Alphabet (Google) em todo o mundo compram licenças do Google Bermuda, por exemplo. O mesmo, uns mais, outros menos, é feito pela maioria das grandes empresas.

Um porta-voz da Amazon disse que a empresa é tributada em todas as suas subsidiárias europeias e que receitas, lucros e impostos são registrados e relatados diretamente às autoridades fiscais locais. “Em toda a Europa, pagamos centenas de milhões de euros em impostos sobre lucros corporativos”, disse um porta-voz da Amazon. Uma nota do grupo observa que o benefício fiscal de US$ 1 bilhão é “principalmente devido a perdas líquidas de transporte sob o sistema de consolidação fiscal”. A Amazon, sediada em Luxemburgo, tem menos de 7.000 funcionários e está registrada Despesas de 37 bilhões de euros para “matérias-primas e consumíveis”. E 15 bilhões de “taxas externas” levaram a uma perda anual. “Estamos investindo fortemente na criação de empregos e infraestrutura em toda a Europa – mais de € 100 bilhões desde 2010”, disse um representante da Amazon.