Contrato de US$ 29 milhões do Departamento de Defesa dos EUA para novos helicópteros com destino a Israel – Informazioneonline.it

Leonardo congratula-se com a adjudicação do valor do contrato US$ 29 milhões de Pentágono para o fornecimento de helicópteros AW119Kx No âmbito dos programas FMS (Vendas militares estrangeiras) por Israel. O Exército dos EUA será responsável pelos aspectos contratuais e os helicópteros serão produzidos em Fábrica Leonardo na Filadélfia na Pensilvânia.

O Ministério da Defesa de Israel já é cliente da AW119Kx. Em 2019, foi assinado um contrato para um conjunto completo de recursos de treinamento de defesa, incluindo sete helicópteros monomotores AW119Kx a serem fabricados nos Estados Unidos. Este programa de treinamento também inclui simuladores de voo e outros equipamentos dedicados, novas infraestruturas e suporte técnico por 20 anos.

EU ‘AW119 Ele é o melhor Helicóptero multifunção monomotor Disponível em sua classe hoje, seu sucesso cresceu significativamente nos últimos anos no mercado global de defesa, tanto para funções de treinamento quanto para outras funções operacionais. Em 2020, o Departamento de Defesa dos EUA concedeu um contrato de até 130 AW119 para substituir o agora envelhecido TH-57 Sea Ranger como um novo helicóptero de treinamento para a Marinha dos EUA, Corpo de Fuzileiros Navais e Guarda Costeira, com 104 unidades já encomendadas até o momento . Além disso, a Força Aérea Portuguesa utiliza atualmente uma frota de cinco AW119 para treino, evacuação médica, transporte de tropas, busca e salvamento de curto alcance e combate a incêndios.

número de operadores AW119 continua a aumentar. Este modelo foi selecionado para missões de defesa, segurança nacional e ordem pública em muitos países, incluindo, por exemplo, EUA, Portugal e Finlândia. Letônia, Brasil, Equador e Coreia do Sul.

Com grande habilidade, oAW119 Oferece aviônicos que permitem que ambos operem sob as regras de voo visual, além de ser eficiente. Isso permite uma maior conscientização do contexto operacional da tripulação, eficácia e segurança da missão, fornecendo aos operadores várias opções para atender às suas necessidades específicas. Este modelo de helicóptero oferece desempenho inigualável com altas margens de potência e a maior cabine de sua classe, capaz de acomodar até seis passageiros, dependendo da configuração. Mais de 470 AW119s foram vendidos até hoje.