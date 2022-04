BrindisiSera.it – ​​​​OstuniSera, Apresentação dos resultados do projeto europeu INHERIT – 21 de abril de 2022 às 11:00 – Albergabici. Extensão SS 16 Ostuni Fasano, km 870

Programado para o dia 21 de abril de 2022 às 11:00, em Ostuni (Brasil) em Albergabici – Centro de Visitantes do Parque das Dunas Costeiras, coletiva de imprensa organizada pela Região da Apúlia – Ministério do Turismo, Economia da Cultura e Valorização do Território até o presente Resultados do projeto de cooperação regional europeu INHERIT – “Sustainable Tourism Strategies for Conservation and Appreciation of the Mediterranean Coastal and Marine Heritage”, financiado no âmbito do Programa Interreg Mediterrâneo 2014-2020.

O objetivo do projeto INHERIT é preservar e valorizar o património natural nos destinos turísticos costeiros e marinhos do Mediterrâneo, promovendo novas metodologias e serviços para o turismo sustentável, reduzindo a importância associada à sazonalidade e pressão turística nestas áreas.

Estas metodologias inovadoras, para um parceiro da região de Puglia, foram testadas no parque regional de dunas costeiras de Torre Cannes a Torre San Leonardo, que foi identificado como uma área experimental. O resultado notável foi o reconhecimento do parque como região INHERITURA pelo Comitê INHERIT, um painel composto por especialistas nomeados por 15 parceiros do projeto de 10 países mediterrâneos.

A marca INHERITURA, acreditação ambiental e de sustentabilidade dedicada ao MED costeiro que implementa a abordagem bottom-up de proteção e valorização do INHERIT, é o resultado de um percurso participativo e formativo que levou ao cumprimento dos critérios necessários para obter este reconhecimento. Para além da participação, por parte dos operadores do Parque das Dunas Costeiras, das suas atividades relacionadas com o turismo sustentável através de entrevistas em vídeo, foi implementada uma ação concreta que previa a implantação das pedras marcadoras de A rota da Via Francigena del Sud na etapa entre Torre Canne e Torre Santa Sabina.

A fase final do projeto diz respeito à transferência da abordagem INHERIT para outras áreas costeiras da região de Puglia. De facto, no passado mês de março foi lançado um concurso para a criação de novas áreas INHERITURA, destinadas a todas as instituições que seguem e implementam práticas de turismo sustentável. Destes, o Parque Natural Regional de Mar Piccolo, as Reservas Naturais Regionais da Costa Leste de Tarantino, o Município de Nardi, o Município de Trinitapoli e o Município de Eugento já manifestaram interesse em apresentar sua candidatura.

Finalmente, o Departamento de Turismo organizou iniciativas de capacitação online, que estão em linha com as prioridades estabelecidas pelo ROP Puglia em relação à promoção e uso do patrimônio natural, nas quais participaram operadores públicos e privados que operam no setor de turismo . Os participantes tiveram a oportunidade de desenvolver e aprimorar sua capacidade de implementar e apoiar medidas de turismo sustentável para proteger o patrimônio natural e ver as áreas protegidas como um recurso e uma oportunidade para serviços turísticos inovadores. As reuniões realizadas permitiram transmitir os objetivos da abordagem INHERIT, em prol da colaboração e construção de propostas operacionais inovadoras.

A conferência contará com a presença, entre outros, de Gianfranco Le Pen – Assessor em Turismo, Desenvolvimento e Turismo na Região Puglia, Luigi Di Luca – Diretor da Estrutura do Projeto de Cooperação Regional Europeia e Polly Biblio Mossali na Região Puglia, Anarita Angelini – Presidente do Parque Regional de Dunas Costeiras de Torre Can a Torre San Leonardo. , Marco D’Adamo – Coordenador do Museu Online de Mar Piccolo, e Alessandro Marijic – Diretor de Reservas Naturais Regionais destinadas à Costa Leste de Tarantino.