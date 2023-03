BTp Italia em apenas alguns cliques. Procedimento para fixar o escudo anti-inflação

Ouça a versão em áudio do artigo

Alguns cliques no teclado do seu computador (ou celular) e o escudo anti-inflação da BTp Italia pode se tornar parte da carteira de todo poupador italiano, Sem custos adicional. Quanto à subscrição deste tipo de títulos públicos com rendimentos atrelados ao índice nacional de preços ao consumidor que o Tesouro lançou há mais de 10 anos com os olhos voltados especificamente para os clientes de varejo, na verdade existe um procedimento simples, direto e gratuito, se você for ao momento da emissão.

Assim também será a partir de segunda-feira, 6 de março, quando a janela se abrir às 9h para que particulares possam adquirir o décimo nono título da série, que terá Prazo março de 2028 que isso Retorno total anual mínimo garantido de 2%. O processo pode ocorrer diretamente online, através de qualquer sistema serviços bancários ao domicílio habilitar funcionalidade comércio.

Veja o código

Obviamente, as abordagens práticas diferem de acordo com as plataformas operacionais fornecidas pelos bancos, que muitas vezes já destacam bandeiras Desde as telas iniciais estão as indicações de acesso à assinatura BTp Italia facilitando assim todo o processo. Em alguns casos, pode ser útil anotar um arquivo Código isin IT0005532715 incluir na pesquisa de endereçocomércio doméstico E encontre mais rápido.

Peças mínimas e complicações

Nesta altura basta introduzir o valor necessário, tendo em conta que para aforradores é de 1000 eurosValor mínimo adquirível Além dos multiplicadores subsequentes (ou seja, será possível investir 2000, 3000 euros … etc.) e que os títulos serão atribuídos automaticamente ao requerente ao preço de 100. Isso porque é o único título do governo que não é leiloado na forma tradicional, mas através da plataforma da Mot Borsa Italiana, todos que compram BTP Italia (pelo menos durante a primeira fase da oferta no varejo) tem A certeza de conseguir sempre a quantidade necessária.

Para quem não tem banco Conectado

Para quem não tem a oportunidade de acessar serviços bancários remotos, o BTP Italia ainda pode ser adquirido mediante emissão No balcão do seu banco ou em Ativar agência postal. Também neste caso não é cobrada comissão bancária aos investidores pela compra na emissão, como acontece com outras obrigações de dívida pública de médio/longo prazo, enquanto no caso de venda antecipada ou compra em fase posterior no mercado secundário , quaisquer custos são os acordados com o seu banco. Haverá tempo para todos até às 17h30 todos os dias até quarta-feira 8 de marçoExceto para fechamentos antecipados.