Salão do Automóvel de Mônaco: o conceito inteligente nº 1, o próximo SUV elétrico

Conceito inteligente nº 1, dimensões e interiores

O design e o interior foram desenhados pela Mercedes, e as estruturas e mecânicas vêm do gigante chinês. Inteligente não significa muito pequeno, porque as dimensões desse SUV são relativamente grandes. 4290 mm de comprimento Você o coloca aproximadamente na Parte C; Devido à plataforma elétrica customizada, essas dimensões externas são equiparadas a um amplo espaço interno, permitido pela distância entre eixos mais abundante, que é de 2.750 mm. A largura e a altura também são consistentes, 1910 e 1698 mm, respectivamente. O conceito é configurado com cabine de quatro lugares, mas o modelo de produção terá cinco. O console central possui uma tela sensível ao toque de 12,8 polegadas. A interface do programa é de inteligência artificial, por isso é capaz de aprender com o comportamento do usuário para adaptar sua resposta. As atualizações de 75% dos trabalhos serão feitas por meio de conexão remota.