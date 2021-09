A proximidade emocional não é alcançada por meio de algoritmos.

O Grupo IFA é um dos distribuidores de alimentos com maior presença no Sul da Europa. Tem uma área comercial de cerca de sete milhões de metros quadrados em Espanha, Portugal e Itália, e no âmbito nacional conta com uma rede de Mais de 6300 instituições que cobre 82% da população por meio de suas subsidiárias, incluindo grandes redes regionais de supermercados. O desafio da empresa, comprometida com a convergência há mais de cinco décadas, agora está em se adaptar rapidamente às mudanças trazidas pelas novas tendências e hábitos de consumo, sem perder a proximidade.

nós conversamos com Retrato de Juan Manuel Morales, Vice, CEO da Grupo Eva, no ciclo de reuniões de gestores da economia circular, sobre os desafios de um setor cada vez mais digital e sustentável.

Uma pergunta. Preservar o meio ambiente é um esforço conjunto. Que hábitos sustentáveis ​​você pratica pessoalmente em sua vida diária?

Responder. Em primeiro lugar, gostaria de salientar a recolha seletiva do lixo que produzimos na minha casa, que considero necessária e também instilada pelos nossos filhos. Além disso, lidar com a distribuição de alimentos afetou alguns dos meus hábitos sustentáveis. Por exemplo, use as receitas que postamos na web há anos Existem coisas que são especiais para nós Também é uma boa referência para evitar o desperdício de alimentos em casa. E como sou fã de esportes, procuro caminhar ou correr para atividades diárias que não necessariamente requeiram o uso de carro.

S. Como você avalia a participação dos espanhóis no cuidado com o meio ambiente, incorporando hábitos como a reciclagem?

NS. Acho que o desenvolvimento do espanhol neste campo foi tremendo nos últimos 20 anos. Isso facilita o acesso aos contêineres para coleta seletiva localizados em todo o território nacional. O meio ambiente é uma questão que, ao contrário de outras, gera muito consenso entre os cidadãos. Ipsos conduziu uma pesquisa No ano passado, 77% dos espanhóis esperavam que isso se tornasse uma prioridade no plano do governo para se recuperar após a crise de saúde. Além disso, vemos claramente em nosso setor que o consumidor de hoje está cada vez mais interessado no que comem e deseja uma dieta saudável baseada em produtos frescos. Esta é uma vantagem para a nossa empresa porque contamos com uma matéria-prima da mais elevada qualidade, proximidade e por isso mais sustentável. Em nossas lojas, os consumidores podem comprar produtos frescos que não precisam percorrer longas distâncias para chegar à loja.

P: O que você acha sobre o trabalho de organizações como EkembeQuais pertencem à promoção de esforços de reciclagem?

NS. Nosso grupo faz parte da participação de 20% da icomps no setor de comercialização e distribuição. Lá damos voz a todas as nossas empresas associadas, que são líderes regionais e um exemplo de comprometimento em suas áreas de influência. Acho que o trabalho deles é absolutamente essencial em um país onde as regulamentações ambientais foram transferidas para comunidades autônomas, criando uma lacuna que torna muito difícil o dia-a-dia das empresas. Ajuda-nos a orientar e a tentar homogeneizar o máximo possível de legislação que vem na sua maioria da União Europeia, mas no que diz respeito ao contexto nacional, é aplicada de forma desigual em todas as comunidades autónomas. Isso afeta a unidade do mercado e, consequentemente, o crescimento sustentável das empresas. É muito importante continuar melhorando para alcançar eficiência e competitividade. Não podemos esquecer que o comércio como um todo enfrenta o duplo desafio da transformação digital e ambiental, que por si só exige um significativo investimento de recursos. Procuramos não sobrecarregar o empresariado com recursos adicionais por não implementar uma política ambiental coerente em todo o território nacional. Caso contrário, a Espanha enfrentará muitas dificuldades para alterar as diretivas europeias no tempo e na forma.

P. A economia circular continua a ser uma tarefa pendente para as empresas espanholas, segundo Relatório da Câmara de Comércio. Quais são os obstáculos que impedem o varejo de se aproximar desse modelo?

NS. Um dos mais importantes é o que acabei de mencionar e é um problema comum na maioria dos setores que atuam em diferentes regiões do país. A transição para uma economia circular avança em Espanha sob a égide de estratégias nacionais e regionais, planos de ação e legislações que não têm um roteiro claro, levando as empresas à insegurança, especialmente na região de Baymes. A verdade é que muitas empresas independentes decidiram alterar a legislação europeia por conta própria, o que atualmente está acontecendo conosco com diretivas como plásticos de uso único ou resíduos de plástico. Por este motivo, a maioria das empresas que operam em nosso país estão agora tentando entender as diferenças entre todas essas leis, que, em alguns casos, são importantes. Portanto, é muito difícil saber quais produtos podem ser colocados no mercado em cada região e os limites de cada um. Diante desse cenário, as PMEs não dispõem de recursos suficientes para realizar este trabalho. Eles têm o suficiente para se reerguer e sobreviver à crise causada pela pandemia.

Acredito que o nosso setor pode voltar a ser um dos motores da recuperação porque somos a maior espinha dorsal do país: definimos a população e criamos empregos até nas partes mais remotas do país. Mas, para isso, precisamos de regulamentação inteligente que forneça certeza e coordenação. Isso tornará muito mais fácil implementar algo tão ambicioso como a economia circular.

P: Como sua empresa contribui para melhorar a economia circular ao longo de toda a cadeia de valor, desde os fornecedores até o consumidor final?

R- A economia circular é um dos pilares do desenvolvimento sustentável e, portanto, uma das nossas prioridades. Como um centro de compras e serviços, mantemos nossos colegas informados sobre a evolução das alterações materiais, para que possam adaptar e configurar suas referências a todos os planos existentes e alterações legislativas. Também nos esforçamos para aumentar a eficiência energética de nossos parceiros, o que leva a economias significativas à medida que as energias renováveis ​​se tornam cada vez mais importantes. Inovamos medidas relacionadas à economia circular, desde o combate ao desperdício de alimentos, melhorando a eficiência energética e o uso de recursos em nossas operações, até a redução da quantidade de embalagens. Continuamos trabalhando para promover a eletrificação e aumentar a sustentabilidade na última milha.

s. E em termos de sustentabilidade de suas embalagens, vocês estão implementando algum tipo de medida para que o impacto ambiental delas seja o mais baixo possível?

NS. Trabalhamos sempre com embalagens mais facilmente recicláveis, feitas com maior percentual de materiais reciclados e evitando o desperdício de alimentos. Já temos algumas soluções que incluem até 95% de plástico reciclado e a maior parte vem de garrafas. São recipientes projetados para manter os produtos frescos por mais tempo, tornando-os mais fáceis de reciclar. Isso também evita o desperdício de alimentos, tanto na loja quanto em casa, o que é um grande problema no contexto europeu, uma vez que Bruxelas busca reduzir o desperdício de alimentos em 50% até 2030.

NS. A Organização das Nações Unidas alertou sobre o aumento da poluição por plásticos devido à epidemia devido ao uso de máscaras, luvas e outros produtos feitos desse material. O que o Grupo IFA está fazendo para mitigar essa ameaça ambiental?

NS. Não acho que devamos analisar o problema do plástico a partir de um evento específico causado por circunstâncias excepcionais. Essa substância também pode ser analisada por seu papel positivo no enfrentamento da epidemia como meio de reduzir a infecção e garantir a segurança alimentar. O importante é continuar trabalhando para recuperá-lo e reaproveitá-lo, e quando isso não for possível, tratá-lo de maneira adequada para reavaliar como recurso e, assim, reintegrá-lo ao ciclo econômico. É importante lembrar que os supermercados foram os primeiros a cobrar pelas sacolas plásticas descartáveis ​​há mais de uma década e estamos em 2021 com todas as mudanças em sua formulação. Continuaremos a trabalhar até que nossos parceiros cumpram integralmente toda a legislação emitida este ano com relação a esses materiais.

P. As restrições ao movimento resultantes da pandemia COVID-19 aumentaram o comércio local, sendo o seu grupo de distribuição o principal beneficiário. Você acha que essa tendência vai desaparecer quando trouxermos de volta o velho normal? Porque?

NS. Veremos em alguns meses quantas tendências permanecem e se transformam em novos hábitos porque ainda é muito cedo para fazer esta análise. Em qualquer caso, podemos ter a certeza que o nosso modelo, baseado nos frescos, na proximidade e diversidade da colecção, se enquadra perfeitamente nas tendências actuais; Algo que nos dê uma clara vantagem competitiva. A proximidade já foi um modelo de sucesso no curto e médio prazo, e a epidemia o consolidou ainda mais. Contratamos novos clientes que comprovaram que podem realizar todo o processo de compra em nossas fábricas e da forma mais sustentável e saudável possível. Somando-se a isso o envelhecimento gradual da população e o fato de que nossa extensa rede de fábricas evita muitas viagens e emissões poluentes, acreditamos que nosso modelo permanecerá tão robusto quanto nos últimos 50 anos.

P. O canal “online” também está crescendo fortemente. Como sua empresa está se adaptando a um futuro cada vez mais digital, em que o consumidor precisa de um canal de ponta a ponta?

NS. As vendas online estão se tornando cada vez mais importantes e nossos colegas gerenciam essas operações individualmente. Na IFA acreditamos que, ao comprar alimentos, o consumidor ainda adora ir à loja e tocar no produto. A proximidade emocional que geramos com os consumidores não é alcançada por meio de algoritmos. É uma grande força para construir lealdade e confiança. Além disso, no nosso trabalho como hub, queremos continuar a aprofundar o “Big Data”, que para nós é uma grande fonte de experiência e conhecimento.

P: Alguns anos atrás, você percebeu que “as empresas precisam ser mais eficientes para se manterem competitivas”, que medidas você tomou para alcançar essa eficiência?

O aumento da eficiência está em nosso DNA como centro de compras e serviços, pois, dessa forma, ajudamos a reduzir o custo de fazer negócios para nossos parceiros, o que é fundamental para enfrentar o cenário de incertezas que se avizinha. É um setor muito competitivo, que opera com margens muito apertadas. Por este motivo, nosso novo Plano Estratégico 2021-2025 continua a apoiá-lo de forma mais eficiente, mantendo o equilíbrio entre qualidade e preço. A qualidade é facilitada pelo nosso compromisso com a produção local em produtos frescos, nossa aliança com a marca do fabricante e sua inovação constante. Os fabricantes são nossos maiores aliados e queremos continuar crescendo com eles.