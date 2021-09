Ora Cat: 400 km elétricos, econômicos e tecnológicos, também chegarão à Itália | Vídeo

agora o gato O conceito é um novo carro elétrico compacto que vai estrear na Europa e na Itália em 2022. Preparar É um carro pequeno, mas com uma bateria que pode abastecer um Boa autonomia, preço atraente (ainda não anunciado) e um Técnica O que não teria muito para enviar às marcas mais famosas … incluindo BMW.

O ORA CAT é um veículo totalmente elétrico, por isso é alimentado apenas por bateria e com um alcance anunciado até 400 km Com a recarga da bateria de 63 kWh, elegibilidade Alinhado com o da Kona Electric e acima que eletricistas franceses, apenas para fazer uma comparação com os modelos conhecidos na Itália. Comprimento: 4.235 mm

Largura: 1.825 mm

Altura: 1.596 mm

Pneus e aros: liga 215/50 R18

Distância entre eixos: 2650 mm

Peso: 1.510 kg

Aceleração (0-100 km / h): 8,5 segundos

Motor: 126 kW, 250 Nm

Velocidade máxima: 160 km / h O motor é único, a tração é frontal e 170 CVs Eles são mais do que capazes de atender às necessidades da cidade e do carro fora da cidade, mesmo com uma carga completa, graças à prontidão do veículo elétrico. Limitado em velocidade máxima, o ORA CAT não quer se destacar em desempenho (embora médio), mas por sua tecnologia.

Para dissipar o mito dos carros chineses com pouca segurança, de fato, propuseram sensores específicos do ADAS como padrão, tecnologia de direção semi-autônoma e vários sistemas de assistência, incluindo o Nível 2 na rodovia, tentam contribuir. Folha de dados excelente … Espero não ver isso como contraditório Dos exames EuroNCAP. No momento, fala-se em estrutura de aço reforçado, 6 airbags, chamada eletrônica, ESP e manutenção preditiva. Radar de 5 mm, 12 sensores ultrassônicos, 4 câmeras com visão 360 graus e uma câmera frontal de maior resolução para melhorar a precisão dos sistemas de assistência. Esta é a receita de hardware para um carro que usa o chipset Qualcomm Snapdragon 8155 (este é um modelo Auto classificação claramente) e a plataforma Intel Mobileye para ADAS. Graças às câmeras, o ORA promete um sistema de chassi transparente: Será semelhante ao do Land Roar? Ainda assunto das mais luxuosas tecnologias da marca, ORA CAT Você lava um BMW em implementação Assistente reverso. O carro Registre os últimos 50 metros na direção da viagem e executa as manobras opostas necessárias para sair de um estacionamento complexo ou situação embaraçosa, com total independência. No interior do habitáculo, encontra-se uma câmara de vídeo com reconhecimento facial utilizada para monitorizar a atenção do condutor.

agora o gato Vai estrear na Europa no primeiro semestre de 2022 E Reservas esteja disponível De dezembro de 2021 No site oficial da Great Wall Motor, fabricante de várias marcas, incluindo ORA, uma marca dedicada apenas a veículos elétricos e estreando no IAA 2021 com WEY. Dentre as marcas do grupo, a ORA se especializou em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias como 5G, direção autônoma e V2X.

