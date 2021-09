O extraordinário sucesso da Accademia Isola Classica & Festival 2021

Mais de 600 convidados em seis shows gratuitos da quarta edição do evento internacional de música que reviveu Isola Maggiore del Trasimeno de 28 de agosto a 4 de setembro

(UNWEB) Trasimeno. A quarta edição da Accademia Isola Classica & Festival termina com um sucesso excepcional e sem precedentes. Apesar dos obstáculos impostos pelas rígidas medidas de segurança anti-Covid, não demorou muito para que o público voltasse cheio de entusiasmo à Isola Maggiore para a Academia e Festival Isola Classica. A edição 2020 terminou com mais de quatrocentas participações, nesta edição de 2021, por outro lado, o número de espectadores que escolheram Isola Maggiore del Trasimeno para os seis concertos gratuitos organizados pela Academia ultrapassou a cota de seiscentas. Os campeões absolutos são os treze jovens músicos talentosos dos melhores conservatórios do mundo. Além deles, professores mundialmente famosos – os violinistas Mi Kyung Lee e Vlad Stankulisa, o violinista Ettore Koza e o violoncelista Antonio Lisi. Uma versão ainda mais extraordinária foi feita pela presença do maior talento do violoncelo mundial, Stephen Isserlis, que no seu duplo concerto na quinta-feira 2 de setembro recebeu os aplausos do público que chegou a Trasimeno de toda a Europa. Quatro noites e duas manhãs de música gratuita e sem vírus que sempre se esgotam na Igreja de San Salvator e são transmitidos ao vivo na praça via Guglielmi, imersos nas notas de Prokofiev, Borodin, Shostakovich, Janàček e Dvořák. Um evento que mais uma vez este ano atraiu artistas, entusiastas e turistas de todo o mundo, apoiou a economia local de Isola através do projeto ISOLAPERTA e teve um forte impacto no território graças à cooperação de atividades locais, também abertas à noite, portanto estimular o turismo cultural e sustentável.

Declaração do Diretor Técnico Vlad Stankulisa. “Estamos orgulhosos por termos conseguido concluir esta quarta edição com um sucesso de público sem precedentes. Todos os shows, tanto na arena quanto na igreja, tiveram todos os ingressos esgotados. Essa é uma vitrine de como o projeto cultural e educacional da Academia com a sua singularidade e prestígio alcançaram a região com forte impacto. Ativámos o grande interesse e mobilização da comunidade, tanto na Úmbria como nas regiões vizinhas. Apesar de Covid e das dificuldades conseguimos acolher mais de seiscentos espectadores em segurança total. Os concertos que demos ao público do Isola são o resultado do intenso trabalho de jovens artistas com os professores da Academia. Os meus sinceros agradecimentos a eles. E também ao Maestro Stephen Isserlis que além dos dois maravilhosos concertos no 2 de setembro, dedica preciosos tempos e ensinamentos aos nossos jovens, para aulas não programadas e repentinas de avanço. Indicando indelevelmente o caminho da formação para a profissionalização de nossos jovens talentos. Todos nós vivemos Isola Maggiore em um ambiente de sonho, em equilíbrio Um ideal que surge do encontro entre arte e natureza. Nestes oito dias pudemos vivenciar Isola ainda à noite, graças ao projeto ISOLAPERTA em colaboração com a Fundação Cassa di Risparmio di Perugia, e por Apoiar as atividades da vila que continua aberta para a academia e para mais viagens de ônibus organizadas pela Bus Italia, que nos ajudaram a atrair um turismo qualificado e responsável. Accademia Isola Classica & Festival se confirma como um evento único na Itália, com grande prestígio reconhecido no mundo. Esperamos o amanhã com grande esperança, com o desejo de fazer da Academia uma realidade permanente que durará um ano. Já estamos trabalhando na edição de 2022, porque não há nada mais precioso do que apoiar as futuras gerações de músicos e fazer crescer o nosso território ”.

Jovem talento e música clássica. É esta combinação vencedora que sempre distinguiu a Accademia Isola Classica como uma franquia internacional no panorama da produção e formação artística para apoiar as novas gerações de músicos: violinistas, violinistas e violinistas. Havia mais de duzentos nas seleções, mas apenas treze se tornaram alunos na academia. Suas idades variam de 15 a 27 anos. A experiência que vivem graças à Seraphino Music Association (AMS) é mais do que aulas elaboradas, mas uma verdadeira encruzilhada de mundos, línguas e culturas, graças à linguagem universal por excelência: a linguagem da música. Hiroki Kasai tem 21 anos e é do Reino Unido, como Mathilde Milwidsky, de 26 anos. Hans Christian Afek tem 23 e Amanda Ernsaks tem 19, ambos estonianos. Julia Schuler, de 22 anos, da Suíça, Maya Witcher da Alemanha, a artista mais jovem da Academia, de 15 anos. Eles são todos violinistas. Cassia Drake, de 22 anos, é dos Estados Unidos, e Jose Nunes 25, de Portugal, são violinistas, assim como a alemã Pauline Schulte Beckhausen, de 22 anos. Silvia Gera e Alessandro Mastracci têm 22 e 23 anos e são italianos, Willard Carter, 19, é inglês e com Jason Beggs, 27, dos EUA, formam a nova turma de violoncelo. Todos os nomes são desconhecidos da maioria das pessoas, mas os vencedores já estão em concursos e agências internacionais com uma única profissão. Todas as promessas juvenis vêm dos conservatórios de maior prestígio na Europa e nos Estados Unidos: Escuela Superior de Musica Reina Sofia, Hochschule für Musik und Theatre München, Hochschule für Musik Würzburg, Hochschule für, Musik Hanns Eisler Berlin, Conservatorium Van Amsterdam, Royal Academy of Música, HKB Bern University of Arts, Juilliard School of Music e Yale University. Os homens estão decididos a não permitir que esse vírus tome seus sonhos e suas carreiras como reféns. Quatro mestres, de grandes nomes da música clássica, os receberam na ilha: os violinistas Mi Kyung Lee e Vlad Stanculisa, o violinista Ettore Koza e o violoncelista Antonio Lisi. Todos viveram lado a lado com os professores e graças à Academia até 4 de setembro como verdadeiros habitantes das ilhas, juntando-se aos que habitam a Isola Maggiore durante todo o ano.

Accademia 2021 converte Isola Maggiore em ISOLAPERTA. Os laços com o território estão crescendo e se renova o desejo de enfrentar o abandono gradual que atinge um dos lugares mais bonitos do centro da Itália, Isola Maggiore no Lago Trasimeno, na Úmbria. Esta ilha tem o aspecto de uma pequena joia nascendo das águas do Trasimeno entre a história, a pedra e a natureza. Vinte e quatro hectares verdes em uma área de dois quilômetros, a ilha é habitada no inverno por apenas quinze moradores, e hoje corre o risco de ser abandonada para sempre. Nesta edição, graças ao apoio da Fundação Cassa di Risparmio di Perugia e em cooperação com BusItalia e Isola Maggiore, começa o projeto ISOLAPERTA: quatro dias de inauguração extraordinária de todas as atividades e locais de interesse histórico – o patrimônio cultural de Isola Maggiore Promover a redescoberta do território do Lago Trasimeno e suas tradições folclóricas e folclóricas de Através de um diálogo sinérgico entre realidades diferentes, mas relacionadas: arte, cultura e tradição. Concertos internacionais e aulas de alto nível, todos com entrada gratuita e gratuita, para atrair muitos turistas italianos e estrangeiros qualificados e responsáveis ​​para a área, bem como com o objetivo de reviver e redescobrir as tradições da ilha para visitantes e turistas, como como produção. Da renda irlandesa, ainda viva graças a alguns artesãos deixados na ilha e contados historicamente no Museu Lis, a tradição pesqueira e pescadora de Isola Maggiore foi reintegrada, no Centro de Documentação do Museu Casa do Capitão e um importante centro histórico e artístico patrimônio das esplêndidas igrejas da ilha. Nos dias 28 de agosto e 2-3-4 de setembro, Isola Maggiore esteve em ISOLAPERTA de manhã até a noite para descobrir o artesanato do lago e os sabores do Trasimeno graças às extraordinárias viagens de balsa até às 22h15.

A Accademia Isola Classica & Festival 2021 é alcançada graças ao apoio de Truus un Gerrit Van Riemsdijk Stiftung, a Fundação Tharice, a Fundação Lysy Rencontres Musicales e a Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, patrocinada e contribuída pela Assembleia Legislativa da Região da Úmbria, GAL Trasimeno Orvietano, município de Tuoro sul Trasimeno, Com contribuições de Estra spa, BCC Banca Centro Toscana Umbria, Sr. Mark Bolland e Lord Black de Brentwood. Agradecimentos a Pro Loco Isola Maggiore, Artnovion Midiware, Pacelli Piante, Illum Come, Isola Pura e BusItalia Gruppo Ferrovie dello Stato.