Alfa Romeo 4C: há dez anos, o supercarro para crianças

De volta às origens – Ele caminha 2013Salão Automóvel de Genebra. Uma data e um lugar que ficarão marcados para sempre na memória do Alvista: comAlfa Romeo 4C, a casa milanesa voltou a dominar um setor onde sempre ditou a lei, a lei dos carros esportivos pequenos, leves e velozes. Se há uns anos atrás o 8C Competizione, pela sua estreita relação mecânica com o contemporâneo Maserati GranTurismo, mostrava uma abertura ao luxo em que Biscione apenas se aventurava pontualmente, agora em tempos muito distantes, o modelo que dez anos atrás Ele coleta sua própria herança espiritual e se encaixa mais claramente na tradição Aflist.

raia incrível – Um herdeiro moderno do machado leve e fluido que dominou as estradas e círculos de meio mundo na chamada era heróica dos carros,Alfa Romeo 4C Ele foi capaz de renovar a lenda. Graças à cativante linha de garoto supercarronada alto e com motor – o mesmo 4 cilindros turbo Giulietta a gasolina de injeção direta de 1.750 cc, mas totalmente em alumínio e robusto 240 cv em vez do 235 original – localizado atrás do compartimento de passageiros de dois lugares.

Sem empurrões, você conhece um carro pequeno dentro Acessórios internosAlfa Romeo 4C Difere notavelmente do original e é muito mais procurado do que o protótipo que apareceu em 2011. No entanto, o enorme desenho de plástico e vários detalhes do Banco Membro do Grupo Fiat não intrigou muito os fãs do 4C. Uma plateia de entusiastas dispostos, ontem e hoje, a fechar os olhos para construir qualidade na presença de um Alfa que há muito não viam. Imaginário, grávida dar sentimentosForte sem muito compromisso.

Aspereza de condução – muito rígido e nervoso em direção rápida, mesmo sem direção automática e com uma tendência irritante de “copiar” as imperfeições da superfície da estrada,Alfa Romeo 4C aparece hoje Quase um carro de outra época, embora só tenha visto a luz do dia há dez anos. Com pouco mais de € 50.000, não excessivo, mas não muito atrás do rival mais luxuoso e poderoso do Porsche Cayman, o superesportivo da Alfa Romeo visava um repertório técnico mais parecido com o de um carro de corrida do que com o de um carro esportivo ‘normal’.

Super carro infantil mesmo sob a pele – quadro em fibra de carbono Desenhado por Dallara onde se desembarca para embarcarAlfa Romeo 4CPor exemplo, ele pesa apenas 65 kg e conta com os mesmos padrões de desempenho extremamente elevados que os equivalentes que formam a espinha dorsal central dos supercarros Ferrari, McLaren e Lamborghini. E quanto ao desempenho? Com peso seco de menos de 900 quilos, o 1750 TB tem facilidade em fazer a carroceria esguia do 4C “espirrar” no asfalto, que vai de 0 a 100 km/h em 4,5 segundos e próximo a 260 km/h.

Nunca foi quebrado no mercado – Apesar de seu charme indiscutível e desempenho altíssimo, geralmente uma prerrogativa de modelos de classe alta, oAlfa Romeo 4C Ela não era realmente capaz disso penetração no mercado. Dois anos atrás, os últimos exemplares a saírem da linha de montagem aterrissaram na Austrália, Japão e Estados Unidos, ajudando a espalhar outra importante peça da lenda da Alfa em países onde os entusiastas de carros têm uma espécie de reverência pelos Alfa Romeos. .

Hoje vale uma fortuna Exatamente o fato de ele sempre “entrar” na concessionária já torna o diaAlfa Romeo 4C, já fora de produção há alguns anos, um carro pouco popular e muito caro no mercado de usados. Navegando pelos principais portais de compra e venda de carros online, percebe-se como é difícil encontrar um bom 4C agora Por menos de 80.000 euros. Mas as citações, no caso das amostras em perfeitas condições e alguns quilômetros ativos – cupê ou aranhasnão faz muita diferença – podem até chegar aos 100.000 euros.