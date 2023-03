Pensões, porque é melhor mudar para a Grécia para ter mais dinheiro

problema carga tributária Na Itália, não se trata apenas de trabalhadores, mas também de aposentados. Na verdade, mesmo aqueles que recebem uma pensão pagaImposto de renda pessoalSem imposto de renda. Preços que fazem arrepiar em comparação com outros países europeus. Com a reforma tributária do ano passado alíquotas de imposto de renda pessoal Foi reduzido de 5 para 4 e o rácio aumenta directamente com o aumento do valor da pensão. Para rendas até 15.000€ por ano, a taxa é de 23%. Ele sobe para 25% para aqueles até € 28.000, para 35% para aqueles até € 50.000 por ano e, finalmente, para 43% para pensões acima de € 50.000 por ano.

Em outros países como Grécia, Portugal, Malta, Chipre, Tunísia As taxas de aposentadoria são muito mais baixas e mais e mais pessoas estão decidindo mudar sua residência fiscal para o exterior. Neste artigo vamos focar Grécia É um dos países mais acessíveis para aposentados. Vejamos porquê.

Mudar-se para a Grécia como pensionista: por que é conveniente

A Grécia é um dos países europeus mais adequados para um aposentado que não quer dar grande parte de sua renda ao estado. De acordo com a última lei grega de julho de 2020 destinada a aposentados estrangeiros que se mudam para a Grécia para fins fiscais, as pensões privadas estrangeiras estão sujeitas a um imposto de taxa fixa de 7% apenas por 15 anos. Basta ser pensão de estrangeiro, independentemente do país de origem. O objetivo é convencer o maior número possível de pessoas a se mudarem para a Grécia para impulsionar a economia do país.

Para poderem transitar e aderir ao regime subsidiado, os reformados devem cumprir alguns requisitos. Estão interessadas no regime de pensões estrangeiro as pessoas singulares, titulares de rendimentos de pensões de proveniência estrangeira e que reúnam os seguintes requisitos:

Transferência de residência financeira para a Grécia: Significa passar pelo menos 183 dias por ano na Grécia, mesmo que não de forma contínua, e transferir para lá todos os interesses familiares e económicos;

Sem residência fiscal anterior: Você não deve ter sido residente fiscal na Grécia por 5 dos 6 anos anteriores à transferência;

ser titular de pensão estrangeira;

Abra uma conta à ordem na Grécia e transfira para ela o saldo da sua pensão: o país tem muitas sucursais de bancos italianos que pode explorar;

estar registrado no AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero);

Posse de um arrendamento regular de longo prazo ou compra de uma propriedade na Grécia.

Perguntas para Imposto fixo grego para aposentados Deve ser enviado por correio normal ou eletrônico até 31 de março de cada ano e documentos que justifiquem a transferência até 31 de maio. A decisão será tomada no prazo de 60 dias, ou seja, as autoridades gregas decidirão se aceitam ou rejeitam o pedido. Depois que a residência e a pensão forem transferidas para a Grécia, os aposentados terão que pagar uma taxa única de 7% do FAT até o último dia útil de julho de cada ano.

O que você precisa para se mudar para a Grécia

A oferta de imposto fixo certamente é atraente para milhões de aposentados italianos, mas a decisão de se mudar para o país grego deve ser avaliada com cuidado. É uma escolha de estilo de vida que resulta em viver na Grécia por pelo menos 6 meses e 1 dia por ano.

Sendo a Grécia um país que pertence à União Europeia a nível burocrático, não há muito o que fazer. Tudo o que você precisa para entrar no país é uma carteira de identidade. Após um período inicial de 90 dias passados ​​na Grécia, é necessário obter uma autorização de residência.

Prós e contras de se mudar para a Grécia

A Grécia é um país lindo de se viver. Mas há prós e contras para um aposentado que decide se mudar para lá. Entre os aspectos positivos estão definitivamente o clima ameno na maior parte do ano e o custo de vida. Existem locais onde o custo do aluguer de um apartamento mobilado moderno não ultrapassa os 300-350 euros por mês. Mas também existem resorts puramente à beira-mar, como Mykonos, por exemplo, onde os custos são obviamente mais altos.

Possíveis dificuldades são o idioma, aprender se você quer morar na Grécia e também estabelecer uma certa relação humana com a população local. Em seguida, preste atenção aos cuidados básicos de saúde de uma criança de três anos. Sendo um país europeu, você tem direito a um cartão de saúde grego e a um clínico geral, mas nem todas as ilhas gregas têm hospitais ou instalações de saúde adequadas. Então é preciso avaliar bem o local antes de se mudar.