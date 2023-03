Primark abre na Nave de Vero, autarquia antecipa atentado e altera rede viária

Marghera – Eles não tocam no sistema viário desde 2014, ou seja, desde a inauguração do Shopping Galeria. No máximo algum controle de tráfego em…

Marghera – Eles não tocam no sistema viário desde 2014, ou seja, desde a inauguração do Shopping Galeria. No máximo, algumas verificações de tráfego, durante o Natal ou períodos de vendas quentes. Mas, à luzAbertura da PrimarkE Comune e Nave de Vero já tomaram medidas para redesenhar com um loop em uma direção Toda a parte de trás, com a intenção de criar outra parte caminho do fluxo Carros e evitando o bloqueio da rotatória de Roumieh na ausência de vagas de estacionamento. Porque a espera na nova megaloja, que abre na manhã de terça-feira, corre o risco de ficar enorme.

As placas já foram colocadas e, desde ontem, vários motoristas entraram pelo Arduino na contramão, até agora em dois sentidos, de uma área da Leroy Merlin, e depois tiveram que fazer a volta. “A direção do shopping comunicou à administração a abertura da nova loja de uma conhecida rede de distribuição de roupas, o que geralmente leva a um aumento significativo do fluxo de tráfego – lê-se no decreto municipal -. Isso pode afetar a fluidez do circulação levando a uma desaceleração no fluxo de veículos afetando inclusive a malha viária estadual contígua. Ou seja, uma Romea que, quando congela, é um problema para todos. Assim, pela primeira vez por ocasião da abertura de um ” única” loja (embora importante), as agências de mobilidade consideraram a única modificação possível das estradas atualmente disponíveis, usando as estradas atrás da Nave de True, fazendo com que cancelasse o tráfego duplo na estrada e o transformasse em um ” loop” de via Arduino para via Tron (direção Leroy Merlin) e depois de volta para Bottenigo (direção SME-Panorama) via del Trifoglio. Nave de Vero, evitando sobrecarregar a rotatória da Romea nos horários de maior fluxo.

“Obviamente, estamos preocupados com a possibilidade de engarrafamentos na Romea caso os estacionamentos do shopping fiquem lotados – explica o consultor de mobilidade Renato Borasso -. É uma solução que acreditamos ser ainda experimental e que seremos constantemente monitorizados a partir da abertura desta nova loja.” Certamente, atrás da Nave de Vero, uma certa confusão já se espalha entre as muitas atividades produtivas (mesmo as importantes, como a fábrica “Arte Bianca”) e as artesanais, que têm medo de ficar presas no trânsito e que sempre sofreu com a fragilidade das vielas de Columbara, onde o Leroy Merlin ainda não navegou totalmente quando será suficiente construir uma rotatória em frente ao antigo complexo Uci Cinemas para facilitar a passagem pela ponte que leva ao outro lado do canal .

Entretanto, dentro da Nave de Vero, tudo está agora a postos para a inauguração da Primark depois de amanhã, às 9, terça-feira, 7 de março, a segunda megastore do Veneto depois da inauguração em Verona em 2017, mas a primeira que a cadeia irlandesa pretende captar. de grande parte do Nordeste e até de países vizinhos. A 15ª loja em Itália Primark (marca de roupa para todas as idades, produtos de beleza e acessórios para casa a preços razoáveis) substituiu o antigo supermercado Coop no rés-do-chão da galeria comercial Marghera, e também levou uma “fatia” do Media World desenvolvendo ao longo uma área de mais de 4.600 metros quadrados.Square, tudo isso assume Jamal 150 funcionários. E agora o ataque de clientes é esperado.

