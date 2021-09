Di Freisa em Freisa: uma viagem pela comida, vinho, cultura e beleza

O evento criado para celebrar o Frisa, o vinho emblemático de Turim e suas colinas, incluirá toda a cidade de Sherry entre degustações, apresentações culturais, apresentações musicais e oportunidades de visitar a beleza artística da vila de Piemonte.

Após o hiato forçado do ano passado, de 10 a 12 de setembro, a cidade de Chery (TO) receberá a 11ª edição do “Di Freisa in Freisa”. Um evento de três dias que incluirá um público heterogêneo de especialistas do setor, amantes do vinho, cidadãos de Chieri e Torino, turistas e amantes da gastronomia e do vinho, em um programa cheio de surpresas para descobrir o Freisa di Chieri, o vinho emblemático de Torino e suas colinas e a beleza cultural e artística de Chieri, a “Cidade das 100 Torres”.

O evento, organizado pelo Município de Cereja e o Consórcio Frisa de Cereja e Colina Torines, será inaugurado oficialmente na sexta-feira 10 de setembro com a conferência “Enoturismo, motor de desenvolvimento da economia local. Estratégias para relançar e fortalecer a ligação inextricável entre a produção e o território “, previsto a partir das 6 horas da noite na Sala Conceria, na Via della Conceria 2 em Chieri.

(Em conformidade com os regulamentos anti-coronavírus, a participação na conferência será apenas por convite).

Um momento de reflexão necessário para reafirmar a importância do vinho como motor turístico e económico de uma região, num momento histórico em que os produtos e alimentos vínicos são cada vez mais identificados com os locais de nascimento à medida que os turistas procuram novas experiências e narrativas. Este tema é discutido por Roberta Garibaldi (no âmbito da Conferência da Organização Mundial do Turismo sobre o Enoturismo em Portugal), professora universitária e autora do relatório anual sobre o ecoturismo italiano, Marcella Gaspardoni, Diretora de Marketing, Comunicação e Promoção do Turismo de Torino e da província, Roberto Serrato, Diretor do site da UNESCO “Lange Roero” e Vinhos Monferrato ”, dirigido pelo jornalista Luca Verois, diretor do Il Gusto, e Roberto Fiori, jornalista do La Stampa.

Sábado 11 e domingo 12 de setembro A festa percorrerá as ruas, praças, palácios e museus da maravilhosa cidade de Sherry.

O herói principal será, é claro, Frisa de Cheri e Della Collina Torinese. No interior do “Freisa Lounge”, no Claustro de Sant’Antonio, verdadeiro centro nevrálgico do evento, a proposta será ampla e da mais alta qualidade: graças à prestigiosa colaboração com Slow Wine, será possível descobrir o várias bebidas espirituosas desta vinha selectiva, as suas marcas e os seus produtores, através de um aperitivo, degustação gratuita orientada por especialistas, análises sensoriais e momentos de “poluição” com algumas das regalias gastronómicas do território. Haverá oportunidades de discussão e narração sobre temas da atualidade, desde o maravilhoso Vigne Urbane, um importante patrimônio cultural e vinícola que deve ser protegido, às novas linguagens da comunicação com o vinho, desde os encontros com os mestres do gosto de Turim até aqueles com a histórica Casa Martini e muitos outros momentos de contação de histórias e discussão e convivência.

Como sempre, a oferta de iniciativas paralelas é muito rica para satisfazer famílias, públicos de todas as idades e com interesses diversos. Ao longo do fim de semana, as praças e ruas do centro histórico de Sherry vão se fantasiar, receber banquetes de comida e vinho, oficinas de arte e criativas, meditações de áudio com Relaxing Freisa da musicoterapeuta Simone Campa e outros momentos de relaxamento e bem-estar como massagens e experiências olfativas, tudo isso, naturalmente acompanhado de uma boa xícara de Freeza.

Mesmo os mais pequenos vão entrar na festa graças ao “Freisa Bimbi”, na Piazza Umberto I: uma série de workshops para crianças de 3, 6, 6 e 12 anos, para ensinar o lado “natural” das brincadeiras da vinha e a importância de frutas como a uva, patrimônio de Um verdadeiro território que deve ser conhecido e protegido. No corredor da prefeitura, artistas aventureiros acompanharão as crianças para redescobrir a magia de jogos inesquecíveis.

Em seguida, o espetáculo “De Frisa in Frisa” estende-se aos elegantes palácios e museus da localidade de Piemonte, que permanecerão abertos durante o período de realização do evento, com exposições, instalações e concertos: uma oportunidade para os residentes redescobrirem a beleza de outrora. E para os turistas descobrirem tesouros novos e inesperados. Entre as várias iniciativas culturais, destaca-se a mostra internacional de arte “Chieri il gusto per arte” com curadoria de Monica Ferri, que será apresentada no espaço Gusto, na Via Vittorio Emanuele 40. Poderá admirar as obras propostas por nacionais e artistas de renome internacional que incorporaram a ideia A essência do vinho com as suas formas artísticas.

Por ocasião deste evento, a Exposição Arqueológica de Xerez (MAC) apresentará no domingo, 12 de setembro (3-4-5h00), uma inauguração extraordinária dedicada ao vinho no mundo romano. Uma visita guiada pela guarnição arqueológica do MAC Melania Semeraro guiará os participantes entre os achados chiereses exibidos nos espaços de exposição para descobrir ânforas que foram usadas no mundo romano para transportar alimentos e bebidas de diferentes partes do império, incluindo vinho. Segue-se a intervenção do especialista em vinificação romeno, o arqueólogo Simon Tapuso, que partiu de fontes literárias antigas e vestígios arqueológicos associados à produção vinícola romana, num percurso que culmina com a degustação de duas versões do vinho condimentado. , Red Purpureum e White Aureum, fielmente inspirados em vinho aromatizado com ervas naturais e especiarias bebidos e apreciados em todo o Império Romano (para informações e reservas [email protected], tel. 0115211788)

Os principais restaurantes de Chieri e arredores oferecerão cardápios especialmente elaborados, onde as especialidades gastronômicas da região se casarão com a Freisa, em deliciosos pares para você desfrutar, enquanto todas as vinícolas membros da Federação abrem suas portas aos visitantes para uma nova imersão na o mundo da Freisa.

Durante este evento, será celebrada uma importante geminação entre o Consorzio del Freisa di Chieri e o Consorzio del Riso di Baraggia, com o objetivo de promover a cooperação entre as franquias regionais de comida e vinho de Chieresi e o arroz italiano de melhor qualidade.

Não só comida, vinho, arte e entretenimento, mas também solidariedade. Durante o Di Freisa na Freisa será possível apoiar a iniciativa Boots for Africa (www.bootsforafrica.org), um projeto humanitário internacional que coleta calçados esportivos usados ​​na Europa para doar a crianças e jovens nos países mais pobres da África. Uma forma concreta de apoiar quem não tem nada à distância, oferecendo a possibilidade de praticar desportos com maior protecção e segurança. Durante os três dias de evento, a Boots for Africa terá um espaço de exposição próprio, onde será possível recolher as botas doadas em contentores adequados e comunicar aos interessados ​​a filosofia e os objetivos do projeto.

Além disso, durante a Freisa in Freisa, os vencedores do jogo social “Freisa Game”, lançado nas últimas semanas pela Federação de Freisa di Chieri e Collina Torinese e dedicado à história e à curiosidade pelo mundo da Freesia: uma seleção pronta para o luxo garrafas, destinadas a aqueles que responderam a todas as perguntas corretamente.

“A nossa região é uma região com uma forte carreira na agricultura, alimentação, vinho e paisagismo, com muitas franquias e produtos exemplares, a começar pela Freisa Chieri, que celebramos num evento que tem vindo a ganhar cada vez mais importância ao longo dos anos e que se tornou num evento esperado não só pelos cidadãos de Chieri Apoia Alessandro Cicero, prefeito de Chieri– O nosso futuro depende também da qualidade da comida e do vinho, os produtos locais também são “os líderes do território”,

Fortalecê-la significa contribuir para o desenvolvimento sustentável, a proteção do meio ambiente e uma agricultura baseada em boas práticas. “Di Freisa in Freisa” é uma parte essencial da nossa visão de cerejas onde o gosto se encontra com a arte, a história e a paisagem. ”

“Freeza é um dos mais belos tesouros de nossas terras e, como tal, é também um símbolo dele do ponto de vista cultural, econômico, social e turístico. Com este evento, que já está em sua décima primeira edição, queremos para dar-lhe o devido apreço e celebrá-lo e permitir que o público descubra suas formas ilimitadas e maravilhosas. O espantoso – explica Marina Zubigny, presidente do Consórcio Freisa di Chieri e Collina Torinese A Di Freisa quer que a Freisa seja uma grande festa, capaz de envolver a todos, a começar pelos nossos produtores membros, que poderão contar suas histórias e mostrar os frutos do seu trabalho árduo. De igual modo, será um momento de alegria, descoberta e participação também para os cidadãos de Xerez, para os turistas, para os amantes do vinho e os curiosos de todas as idades, que irão desfrutar de três dias repletos de eventos de gastronomia, vinho, cultura, música , beleza e relaxamento. ”

Di Freisa é organizado em Freisa pelo município de Chieri, o Consórcio Freisa de Chieri e Collina Torinese, com contribuições da Câmara de Comércio de Torino. Ele foi patrocinado pelo MIPAAFT, Distrito de Piemonte, Cidade Metropolitana de Torino, Câmara de Comércio de Torino, Collina Po e Turismo Torino e Provincia.

O acesso ao evento está condicionado à posse do Passaporte Verde e ao cumprimento das medidas de combate e contenção da propagação do SARS-Cov-2 / COVID 19.

A formulação central de TdG