Crise do chip, Intel prepara 95 bilhões de investimentos na Europa

A Intel também participa da corrida dos fabricantes para adaptar a capacidade de produção global à crescente demanda por Semicondutores. A gigante americana se prepara para investir US $ 95 bilhões na Europa ao longo de dez anos. O CEO Pat Gelsinger disse que o grupo planeja construir duas instalações de fabricação de microchip em um novo local europeu e que o plano pode se expandir ainda mais por mais de uma década. “Esta nova era de demanda contínua por semicondutores precisa de avaliações grandes e amplas”, disse Gelsinger, falando em um evento no Salão Automóvel de Munique.

Reval Taiwan Semiconductor Manufacturing CorporationA maior fabricante de chips do mundo disse este ano que gastaria US $ 100 bilhões nos próximos três anos para aumentar a produção. Outro concorrente, a Samsung Electronics, anunciou planos de aumentar seu investimento em um terço nos próximos três anos, para mais de US $ 205 bilhões. Em junho passado, a Bosch também abriu uma nova fábrica de semicondutores em Dresden, investindo 1,2 bilhão (dos quais 200 milhões de ajuda da UE), enquanto a ítalo-francesa STM está expandindo a fábrica. chips de silício Empresa Agrate (projeto iniciado em 2018), aproveitando a quantidade e qualidade dos cavacos produzidos.

A escassez global de chips está afetando fortemente a indústria automobilística, forçando a Ford Motor Company e a General Motors, por exemplo, a anunciar cortes de produção na semana passada. A Intel disse que planeja dedicar uma instalação na Irlanda para produzir chips para a indústria automobilística. De acordo com Gelsinger, o mercado de chips automotivos terá um aumento de mais de 100% até o final da década. Ele disse que os semicondutores serão responsáveis ​​por mais de 20 por cento dos custos materiais dos contratos futuros Carros de classe premium, acima de 4% em 2019, devido a novas funções de assistência ao motorista, novas telas sensíveis ao toque e outros acessórios. A expansão da manufatura na Europa é parte de um projeto maior da Gelsinger que inclui novos investimentos nos Estados Unidos: duas fábricas no Arizona por US $ 20 bilhões e outros US $ 3,5 bilhões no Novo México. Até o final do ano, disse ele, a Intel vai escolher um novo local de fábrica nos Estados Unidos.

O Wall Street Journal relata que Gelsinger também está envolvido em negociações com políticos europeus e americanos por subsídios para apoiar a expansão da Intel, visto que muitos consideram o aumento da produção de chips vital para a economia. Gelsinger anunciou recentemente que a subsidiária Mobileye, uma empresa israelense adquirida em 2017 por US $ 15 bilhões, lançará um programa piloto de serviço robotaxi em Israel e na Alemanha no próximo ano, refletindo os esforços que a Intel também está fazendo no setor de direção autônoma.