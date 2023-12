A economia está de luto. Adeus a Giuliano Mosini, fundador do Panariagroup

Panariagroup anuncia a morte do seu fundador, falecido sexta-feira, 1 de dezembro, aos 93 anos.

Homem de fé e grande amante de sua família e de todos os seus colaboradores. A sua grande perspicácia e capacidade empreendedora, aliadas a muita paixão e dedicação, caracterizam a liderança de Giuliano Mosini que fez do Panariagroup o protagonista de 50 anos de história da cerâmica (a fundação da primeira subsidiária do grupo, Panaria Ceramica, remonta a 1974 ) E ele dirigiu. A empresa pretende consolidar a sua posição como líder global no setor cerâmico.

Desde 2010, depois de entregar o testemunho aos filhos, Giuliano Mosini continuou a acompanhar pessoalmente o desenvolvimento da empresa, vendo-a crescer até se tornar uma realidade multinacional hoje presente em Itália, Portugal, Alemanha, EUA e Índia e distribuída em mais de 130 países ao redor do mundo. Seguindo a direção traçada pelo fundador, o Panariagroup compromete-se a avançar com a mesma determinação na missão de excelência, composta pelo conhecimento artesanal histórico, pela inovação tecnológica mas sobretudo pela mesma paixão que lhe deu origem.

Condolências do prefeito de Sassuolo. “Uma pessoa extraordinária, um dos principais arquitectos do desenvolvimento da nossa cidade, desde as terras devastadas do pós-guerra até à capital mundial da cerâmica. Tive a sorte de o conhecer há alguns meses, por ocasião do aniversário de Cotto d’ Este: era uma pessoa brilhante, articulada e esteve em boa forma até poucas semanas após sua morte.” “.

Com estas palavras, o prefeito de Sassuolo, Gianfrancesco Mignani, recorda Giuliano Mosini, fundador do Grupo Panaria, falecido ontem aos 93 anos.

“Giuliano Musini – recorda o autarca – nasceu em Modena mas de Sassuolo, não nasceu oleiro, como muitos outros empresários que se tornaram importantes para Sassuolo: tinha um talho quando nos anos sessenta teve a intuição de mudar de negócio . A estrada e com ela todo o destino de Sassuolo. Minhas sinceras condolências à minha esposa Gemma, aos meus filhos Paolo, Silvia, Emilio e Marco, ao meu irmão Giorgio e às minhas irmãs Luciana e Silvana em meu nome, de todo o conselho e de todo o cidade de Sassuolo.”