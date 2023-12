Se a herança virar loteria – Corriere.it

A lei do acaso e da casa. o Benetton O governante de Ponzano Veneto decidiu dividir os bens entre os quatro ramos da dinastia: todos tinham a mesma parte. Havia alguns embora problema. Com dinheiro é fácil dividi-lo, com Tijolo Um pouco menos. Então a família contratou consultores para alocar os grandes ativos imobiliários de alguma forma aleatório E transparente. Não sabemos se com o sorteio da Liga dos Campeões, se com i Dadosse com Monopólio com camarotes com nomes de prestígio: Paris “Champs-Élysées”, Veneza “Il Fondaco dei Tedeschi”, Roma “Piazza Augusto Imperatore”.

Não é nossa intenção colocar nariz Nas obras de outros, mas é difícil esquecer que o nome Benetton ainda está lá vinculado Após o colapso da ponte Morandi em Gênova, como diretores da Autostrade: uma aquisição benéfica que lhes permitiu adquirir Bingo Dos arredores 300 milhões de euros Anualmente em dinheiro. A sorte deles não foi apenas a sorte deles Suéteres Colorido, mas eu sou tarifas Rodovias.

A família Benetton sempre se orgulhou do seu conhecimento Comunicar (As famosas campanhas de Oliviero Toscani, aquelas relacionadas com questões sociais) Mas há ocasiões nelas apreciaçãoconfidencialidade, Silêncio Em algumas loterias, representarão um sinal de respeito para com aqueles que perderam a vida ou a casa naquele trágico dia 14 de agosto de 2018.