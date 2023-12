Diesel AdBlue, você pode ser um dos 800.000 motoristas elegíveis | Solicite um reembolso imediatamente

Encontramo-nos numa fase histórica em que ocorrem transformações contínuas, no que diz respeito aos nossos automóveis: um processo contínuo de desenvolvimento que hoje tem em conta sobretudo a antiga questão ambiental. No entanto, nem tudo corre bem.

Com o objetivo de maior proteção e proteção ambiental, Há algum tempo, a chamada produção em cadeia do setor automotivo começou a atingir uma aceleração real e profunda em termos Transformação ambiental.

Hoje podemos ver A quantia De carros ambiental, Totalmente verde, ou chamado híbrido, capaz de mudar de motores a gasolina ou diesel para… Sistemas de emissão zero. Os próprios “tradicionais” melhoraram.

Parceiro A Despertar social Coletivo e um verdadeiro ponto de viragem na chave ambiental, Também a nível organizacional e financeiro, e por parte das autoridades internacionais, entrámos numa nova fase de… ‘Cavalgando’, Com al óptica 2035.

Esse será (pelo menos deveria ser) o ano em que disseremos para parar de vender carros poluentes: quando passarmos a produzir apenas modelos. Emissões zero. Mas entretanto, também para Carros clássicos sendo trabalhadosPara muito.

Carros diesel e AdBlue: Reembolsos

Principalmente no que diz respeito aos tanques: como acontece com os motores, por exemplo diesel uma empresan Sistema AdBlue. Muitos já o conhecem: ele é A Importante Sistema antipoluiçãoOu com os quais alguns carros estão equipados. Porém, atenção: após algumas denúncias, também é esperado um julgamento relacionado a uma ação judicial Pagamento Para alguns Motoristas de automóveis.

Por que? sobre Um milhão e 800 mil motoristas de automóveis Eles podem ser elegíveis para Pagamento comparados entre si problemas Com o tanque Diesel AdBlue: Este é um processo gerado após um Classe de trabalho Através do qual algumas marcas, após algumas denúncias submetidas ao antitruste, devem se comprometer com o reembolso.

AdBlue e reembolsos, o que você deve saber

Para aqueles que podem ter tido algum problema Ou problemas relacionados Sistema antipoluição AdBlue Haverá um reembolso possível: Mensagens repetidas parecem ter ocorrido erro Quem sugeriu problemas com tanque Ele notou a mudança em pouco tempo.

As descobertas deveriam ter sido o resultado de lembretes e intervenções do consumidor Outro consumo Para permitir que os clientes obtenham até cem por cento de desconto Pagamento. Os cidadãos devem Questionar sobre sobre situação para Recebendo E sobre a real consistência dos elementos necessários para obter esse pagamento.