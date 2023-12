O caminhão do Papai Noel chega a Roma: o lucro será doado ao Banco Alimentar

No próximo dia 10 de dezembro, depois de Milão e Torino, o Coca-Cola Christmas Tour fará parada em Roma, no Maximo Shopping Center, na Via Laurentina.

Passeio mágico em Aldeia de Natal organizada pela Coca-Cola. nas próximas 10 de dezembroDas 11h às 21h, o caminhão irá parar em Centro Comercial Máximo Rua Laurentina, 865. Muitas atividades e surpresas totalmente gratuitas que a empresa oferecerá na área de eventos do shopping. O objetivo é trazer O espírito e a magia do Natal Nas principais cidades italianas.

Na verdade, antes de chegar à capital, ele estava Caminhão Coca-Cola Será dia 2 de dezembro Milãono bairro comercial CityLife, e no dia 6 de dezembro TurimNa Praça Vittorio Veneto. A etapa final será realizada em Catânia No dia 19 de dezembro na Piazza Verga. A iniciativa também se caracteriza pela solidariedade graças à presença de A Área de Natal Especialmente personalizado.

passeio mágico de caminhão de coca-cola, 100% elétrico Foi criado em colaboração com Caminhões VolvoEste ano também será apoiado O banco alimentar. Na verdade, os rendimentos serão doados a uma organização sem fins lucrativos com um propósito Evite desperdiçar comida E para ajudar pessoas em dificuldades. Este evento permitirá que você faça isso Doou mais de 1,5 milhão de refeições.

Além disso, haverá muitos mais Os presentes estão em disputa. Para tentar ganhar, basta adquirir um produto da Coca-Cola, Fanta, Sprite ou Kinley até 7 de janeiro E carregue o recibo relevante no aplicativo Coca-Cola. Os prêmios incluem um conjunto de talheres e no sorteio final Viagem ao Trentino. Além disso, clicando no site da bebida mais famosa do mundo, você poderá participar de Teste para descobrir seu Papai Noel interior.

Origens da Coca-Cola

As origens da Coca-Cola Company remontam a 8 de maio de 1886, quando Farmacêutico americano John Stith Pemberton Ele o projetou em Atlanta para uso Como analgésico. Primeiro foi nomeado “Coca de vinho francês Pemberton”Foi usado para tratar dores de cabeça e fadiga.

para ele A composição era alcoólica, especificamente à base de vinho. Com o tempo, sua fórmula foi modificada e a coca foi retirada. Foi inserido no lugar Extrato de noz de colaPlanta inofensiva. A partir desse momento, a Coca-Cola percorreu um longo caminho para se tornar a bebida mais famosa e apreciada do mundo.

Mas não só. Na verdade a empresa Ajude a moldar a ideia do Papai Noel O que temos hoje. A imagem do gordo, no clássico vermelho e branco, foi um palpiteFotógrafo Haddon Sandblom Da agência de publicidade Darcy,Agência de marketing Da Coca-Cola.