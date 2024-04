Um carro inteligente maior em 2025

Uma marca em crescimento – O carro urbano de dois lugares que o tornou famoso está fora de produção (aqui Notícias), a Smart está aumentando cada vez mais o tamanho de seus carros. No Salão do Automóvel de Pequim, que começa em dois dias saboroso Na verdade, aparecerá pela primeira vez Conceito nº 5show car que prevê que o modelo mais espaçoso e versátil já produzido pela montadora será lançado em 2025. É um SUV de médio porte (Seu comprimento é 460 cm Quase) que pretende aliar a funcionalidade e acessibilidade típicas da marca a um design inspirado no mundo das atividades ao ar livre e Tração nas quatro rodasPneus off-road e tecnologia de alto nível.

Inspiração externa – Já estou com ela estilo externo quadradocaracterizado por baixas asperezas e dimensões externas limitadas Conceito inteligente #5 Ele quer mostrar sua personalidade aventureira. Não falta proteção para a carroceria, graças às placas de proteção dianteiras e traseiras. Há também um guincho oculto, enquanto um degrau traseiro rebatível dá acesso ao teto, onde há uma barra de luz. CentroCompartimento do passageiro É o novo console que apresenta uma nova interface homem-máquina e dois displays OLED integrados. No console encontramos um alto-falante portátil, em vez Assento de gravidade zero. Para o passageiro da frente, promete aliar conforto e segurança: está equipado com novas soluções de airbag e integra funções de aquecimento, ventilação e massagem. Graças à integração cominteligência artificialOs passageiros podem envolver o assistente virtual a bordo em conversas: a IA utiliza técnicas de interação inteligentes para fornecer respostas precisas e relevantes a quase todas as perguntas. Além disso, as pessoas a bordo podem controlar algumas funções importantes por voz.

Envio muito rápido – o Conceito inteligente #5 Equipado com bateria com capacidade nominal superior a 100 kWh, o que deverá permitir issoindependência Com mais emissões zero 550 km, calculado no ciclo WLTP. Graças ao sistema de tração de 800 volts, o SUV pode recuperar 70% da sua carga – e portanto de 10 a 80% – em 15 minutos. Para garantir um bom desempenho em diferentes condições de estrada, existem cinco modos de condução à disposição do condutor. A versão da string deve ser compartilhada Plataforma marítima Geely, junto com outros modelos do grupo como Polestar 4, Volvo EX30 e Zeker