Superbonus, contas travadas: os 100€ foram adiados para o dia 13

Foi adiada a chegada ao Conselho de Ministros do novo decreto legislativo em matéria fiscal que incluía alterações no que respeita ao IRPEF e ao IRES. Entre as novidades estará um subsídio para o ano de 2024 no décimo terceiro mês não superior a 100 euros a favor dos trabalhadores cujo rendimento total não exceda 28 mil euros e que tenham pelo menos um filho e cônjuge a cargo. O problema é o encobrimento, como mencionou o ministro Giorgetti, o superbônus pesa como uma pedra nos cofres do Estado. “Além dos efeitos sobre a dívida líquida, a revisão dos custos relacionados ao super bônus terá impacto nas necessidades e nas tendências da dívida com base no perfil real de utilização dos benefícios. Estima-se que a diminuição das receitas devido ao influxo de créditos fiscais relativos aos prémios de construção utilizados como compensação afetará significativamente a dinâmica da dívida pública até 2026.

Leia também: Casas verdes, a luz verde das diretivas da União Europeia. Giorgetti: “Mas quem paga?”

Se a situação se mantiver assim, para a próxima manobra fiscal em 2025 terão de ser disponibilizados 18 mil milhões de euros apenas para confirmar as medidas já lançadas. Mas quanto nos custou o superbônus? Um valor que, somado ao “bónus de interface” e às estimativas de custos para todo o ano de 2023, ascende a 130 mil milhões de euros. De acordo com o Eurostat, o rácio do défice público em relação ao PIB da Itália (-7,4%) é o mais elevado da Europa. Para compreender a importância do superprémio basta olhar para o exemplo de Portugal, que começou há dez anos numa situação semelhante à nossa, mas hoje registou uma descida do rácio entre o défice e o PIB, entre os melhores do mundo. União Europeia. Isso também porque em vez do superbônus, optou pela política de incentivos. O projeto de Lei da Inteligência Artificial foi discutido em Conselho de Ministros. Para desenvolver o setor e apoiar as startups, o Estado, através da Cassa Depositi e Prestiti, está disposto a investir mil milhões de euros.

Leia também: O jogo de xadrez da UE e quem realmente se beneficia: a jogada de Draghi e os riscos de Meloni

Mas na minuta, composta por 26 artigos, há uma tentativa do poder executivo de acompanhar possíveis desenvolvimentos no campo da inteligência artificial. Entretanto, a Agência Digital Itália e a Agência de Cibersegurança tornaram-se autoridades nacionais em inteligência artificial. A utilização da inteligência artificial no domínio judicial foi eliminada, uma vez que só pode ser utilizada para organizar e simplificar o trabalho. Qualquer pessoa que causar danos injustos através do uso de IA será punida de 1 a 5 anos. Enquanto a aplicação da inteligência artificial pode ser utilizada na administração pública para acelerar e aumentar a produtividade. Crianças menores de 14 anos não terão acesso às tecnologias de IA sem o consentimento dos pais. Embora a utilização no sector da informação deva ocorrer sem “comprometer a liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação”. A aplicação desta nova tecnologia deve manter uma visão centrada no ser humano, razão pela qual os sistemas e modelos não devem comprometer a “forma democrática de fazer a vida institucional e política”.