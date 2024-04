Mercados de ações hoje, 23 de abril. De Guindos (Banco Central Europeu): “Salvo surpresas, um corte nas taxas em junho é uma conclusão precipitada.” Mercados positivos

As receitas da Xenia atingiram 463 milhões em três meses, um aumento de 8,1%.

Nos primeiros três meses, a Ermenegildo Zegna registou receitas de 463,2 milhões de euros, um aumento de 8,1% ou 10,7% a taxas de câmbio constantes. Se não levarmos em conta Tom Ford, que com a marca Zegna foi o motor do crescimento do grupo no trimestre, as receitas orgânicas caíram 5,3% devido ao fraco desempenho de Thom Browne. “Fechar o primeiro trimestre de 2024 com um crescimento de receita de dois dígitos em moeda constante é tranquilizador, dados os desafios que a indústria enfrenta. Nosso crescimento nas Américas, também de dois dígitos”, observou Ermenegildo “Gildo” Zegna, Presidente e CEO do Grupo . “O sucesso contínuo da nossa estratégia Zegna One Brand dá-me mais uma confirmação de que estamos a avançar na direção certa nas decisões que tomamos para acelerar o nosso controlo direto do negócio, especialmente para Thom Browne e Tom Ford Fashion.” Ele acrescentou: “Ao olharmos para o resto do ano, temos um caminho claro e definido pela frente e estou confiante de que estamos a tomar as medidas certas para tornar as nossas marcas mais fortes e alcançar as nossas ambições de médio prazo”. .