O ministro espanhol Calviño será proposto como candidato de consenso à presidência do Banco Europeu de Investimento – EURACTIV Italia

A vice-presidente e ministra da Economia espanhola, Nadia Calviño, será apresentada como candidata de consenso à presidência do Banco Europeu de Investimento, abrindo caminho para que os parceiros da UE nomeiem o cargo na próxima semana.

A Bélgica, que lidera o processo de seleção para a presidência interina do Conselho do Banco Europeu de Investimento, enviou uma carta aos ministros das finanças dos 27 países propondo o nome de Calviño como candidato que poderá obter o apoio necessário para substituir o alemão. Werner Hoyer, conforme confirmado pela EFE junto a diversas fontes europeias.

Após consultas nos últimos meses, o Ministro das Finanças belga, Peter van Petegem, enviou a proposta ao Conselho de Governadores do Banco Europeu de Investimento – os ministros da Economia da UE – que discutirão a questão durante um almoço de trabalho no âmbito da reunião agendada para 8 de dezembro.

“No pequeno-almoço de negócios do Ecofin, no dia 8 de Dezembro, o Ministro Van Petegem quer tomar nota do apoio dos Conservadores à candidatura de Nadia Calviño”, confirmaram fontes do Ministério das Finanças belga.

Após a reunião, poderá ser realizada uma votação no Conselho de Administração e no Conselho de Governadores do BEI para ver se Calviño receberá de facto o apoio necessário para assumir o cargo, ou seja, “sim” dos 18 Estados-Membros representados no UE. Pelo menos 68% do capital.

As fontes indicam que a mensagem do ministério belga não significa necessariamente o apoio da Bélgica à candidatura de Calviño, mas sim um resultado após a ronda de consultas para resolver o processo, o que indica que poderá receber apoio suficiente.

A vice-presidente espanhola reforça assim a sua posição como candidata preferida na corrida ao Banco Europeu de Investimento, na qual concorre com a vice-presidente da Comissão Europeia e responsável pelo concurso, que estava de licença para esta seleção, Margrethe Vestager ; A ex-ministra das Finanças italiana, Daniele Franco, e dois atuais vice-presidentes do BEI, a polaca Teresa Czerwinska e o sueco Thomas Ostros.

Embora Calviño tenha sido proposto como um nome acordado, todos os candidatos permanecem na disputa e os seus países não foram convidados a retirar a sua nomeação.

A ministra espanhola da Economia, que antes de chegar ao poder ocupou cargos de alto nível na Comissão Europeia durante mais de uma década, recebeu o apoio popular da Alemanha, cujo chanceler Olaf Schulz confirmou que lhe daria o seu voto durante a cimeira da União Socialista Europeia . Festa em Málaga, como Portugal.

No entanto, a França ainda não comentou quem irá apoiar e fontes do governo francês recusaram-se a comentar, enquanto a Itália tem o seu próprio candidato.

O apoio de pelo menos dois dos três grandes países da UE é crucial para conquistar esta posição, uma vez que a Alemanha, a França e a Itália representam cada uma cerca de 20% do capital do BEI, razão pela qual a Bélgica convidou estes parceiros a expressarem as suas preferências, e para incentivar o BEI ao investimento. Os restantes países pequenos também devem tomar uma posição.

A decisão da Bélgica de propor um candidato de consenso sugere que a França teria escolhido o espanhol.

Se os Vinte e Sete finalmente escolherem Calviño, ela deixará o governo para se tornar a primeira mulher a liderar o Banco Europeu de Investimento nos quase setenta anos de história da instituição, a partir de 1 de janeiro de 2024, com um mandato renovável de seis anos.

Leis aqui Artigo original.