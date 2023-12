Diga adeus à conta doméstica de pellets (em 3 passos fáceis) e elimine todas as despesas

Você sabia que pode reduzir os custos das suas contas graças aos pellets caseiros? Veja como fazer isso em três etapas simples

Há vários anos que o fogão a pellets é um dos sistemas de aquecimento preferidos dos italianos. A sua adoção generalizada mostra o quanto os cidadãos necessitam de sistemas alternativos e ainda mais baratos.

Graças à crise económica e energética, muitos procuram uma forma de poupar. Hoje, aliás, queremos mostrar como gastar menos e dizer adeus à conta fazendo pellets caseiros. Se você não acredita em nós, nós lhe diremos Você pode fazer isso em três etapas simples.

Veja como fazer pellets em três etapas simples

São muitas as famílias que, apesar de terem radiadores clássicos em casa, decidem adquirir um recuperador de calor a pellets. Isto porque, especialmente em tempos de dificuldades económicas como estes, um fogão a pellets representa uma excelente poupança no consumo. As poupanças derivam principalmente do combustível, ou seja, dos pellets. Isto custa relativamente pouco e é particularmente eficaz. Porém, queremos mostrar uma maneira de economizar mais e dizer adeus à sua conta. Fique a vontade Como fazer pellets caseiros Seguindo três passos simples.

Se você quiser fazer pellets caseiros, você terá que conseguir alguns material para perder. A solução ideal é aparar galhos ou resíduos provenientes da indústria madeireira. Não utilize resíduos em móveis ou guarda-roupas, pois são processados ​​e queimados podem liberar produtos químicos perigosos. Além das matérias-primas, você deverá obter os materiais adequados Máquinas Para poder fazer os seus próprios pellets caseiros. Na verdade, você vai precisar a Cortador de madeiraa higrômetro, Cola para pellets. Essas ferramentas permitirão que você faça pellets caseiros e economize dinheiro.

A primeira coisa a fazer é cortar a madeira em pedaços Corte cerca de 8-10 mm. Será então necessário secar o produto ao sol por pelo menos 24 horas, para eliminar qualquer umidade. Seu higrômetro fará isso Medição de umidade Dentro de seus pellets caseiros. Quando atingir o nível certo, você terá que alimentá-lo na peletizadora, o que transformará sua xilogravura em um clássico Forma cilíndrica do pellet. Para poder compactá-lo, o conselho é usar del Cola natural. Depois de confeccionar os cilindros clássicos deverá armazená-los em local seco e bem ventilado, o que protegerá os novos pellets da umidade e evitará que entrem em contato com o solo.