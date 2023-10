Em termos de clima, a FIFA não é amiga do ambiente

O ano de 2030 é um ano crucial na luta contra a crise climática.

Muitas metas relacionadas à redução de emissões e Neutralidade climática E a Conter o aquecimento global Apontam para esse horizonte temporal, quando o limiar de um aumento de temperatura de 1,5°C em comparação com a era pré-industrial já terá sido ultrapassado e teremos compreendido se estamos realmente prontos para rever o nosso modelo de desenvolvimento para uma sobrevivência contínua. Ou, alternativamente, sucumbiremos a eventos climáticos extremos.

Nesse mesmo ano, a FIFA, desafiando os seus alardeados compromissos de limitar a sua influência, A Copa do Mundo será realizada na Espanha, Portugal e Marrocos, mas os jogos de abertura serão entre Argentina, Paraguai e Uruguai. (Para comemorar o 100º aniversário do torneio).

A seleção prova isso mais uma vez Uma completa desconexão da realidade climática da FIFAPor pelo menos dois motivos.

A primeira é que a Copa do Mundo seja realizada em seis países, em três continentes e em duas temporadas diferentes. Geraria certamente um nível muito elevado de emissõesem primeiro lugar para a movimentação de equipas, adeptos e staff, mas depois também para a construção e fornecimento de energia de novas instalações.

Em segundo lugar, jogar futebol entre Junho e Julho em Espanha, Portugal e Marrocos, face ao actual cenário de altas temperaturas, Pode ser perigoso para a saúde dos atletas (mas também para os torcedores) Não considerar o calor extremo como um fator não é uma decisão previdente.

Além disso, a tarefa de organizar a Copa do Mundo de 2030 Isso abre caminho para a candidatura da Arábia Saudita em 2034Porque devido à rotação dos continentes nesse ano será a vez da Ásia ou da Oceania (em 2026 será disputado entre Canadá, Estados Unidos e México) e muitos já deram o seu apoio a Riade.

Tal como aconteceu com o Qatar, dentro de onze anos assistiremos a outro Campeonato do Mundo organizado por um Estado não democrático que sofre de questões catastróficas de direitos civis e cuja economia depende quase exclusivamente dos combustíveis fósseis e, sobretudo, do petróleo. Lavagem esportiva no estilo FIFA.

A FIFA disse que queria Reduzir as emissões em 50% até 2030 e alcançar a neutralidade climática até 2040Mas é difícil acreditar Essas obrigações A recente Copa do Mundo no Catar prova isso.

Além do escândalo dos trabalhadores, principalmente imigrantes, que morreram durante a construção dos estádios (dizem 40 organizadores, pelo menos 6.500 dizem). Investigação por guardiãoA FIFA ignorou o tão alardeado objectivo da “primeira Copa do Mundo neutra em carbono”.

Já nos dias que antecederam o início do torneio, o clima mundial Universidade de Manchester Kevin Anderson chamou a afirmação da FIFA de “profundamente enganosa e incrivelmente prejudicial”.

Como ele disse em seu exemplo Análise aprofundada de BBC Outro especialista, Mike Berners-Lee, da Universidade de Lancastera FIFA subestimou significativamente a pegada de carbono da Copa do Mundo, calculando que as emissões eram equivalentes a 3,6 milhões de toneladas de carbono equivalente.

“Fizemos alguns cálculos e pensamos que a pegada ecológica é superior a 10 milhões de toneladas, pelo menos três vezes mais”, disse Berners-Lee.

Além das emissões geradas pela chegada de times e torcedores em milhares de aviões (embora concentrados em um só lugar), houve as geradas pela construção das sete novas instalações, pelaFornecimento de equipamentos de ar condicionado em estádios E acima de tudo quem Dessalinização de água para cuidar dos gramados onde brincamque é um exercício que consome muita energia. Cada acampamento precisa de 10.000 litros de água dessalinizada por dia.

Além disso, a estratégia da FIFA baseou-se em grande parte em… Compensação pelas emissões de gases com efeito de estufaOu seja, tentar equiparar a poluição ao investimento na plantação de árvores ou na captura de dióxido de carbono.

É um caminho, como mostrou sua última investigação guardião E Petróleo morrenão é de todo suficiente para combater a crise climática, que muitas vezes esconde uma Lavagem Verde Mais ou menos consciente.

“A FIFA fez o que costuma fazer, que é escolher um lugar e se contentar com alguma compensação – disse novamente Kevin Anderson – sem inovação, sem pensamento concreto, sem liderança: um fracasso em todos os níveis.”

O caminho para um futebol mais sustentável e comprometido com o combate à crise climática ainda é muito longo: se em geral a transformação avança lentamente, no futebol está quase paralisada. Em primeiro lugar, muito pouco se falou sobre ele.

Com exceção de um pequeno número de votos, principalmente a voz do meio-campista norueguês do Genoa Morten Thorsby (entre os signatários do acordo) Carta aberta de protesto Contrariando a definição de “carbono neutro” para a Copa do Mundo de 2022), os jogadores de futebol ainda expressam muito pouco sobre o assunto.

Tal como acontece com os direitos civis, onde foram feitos avanços importantes noutros desportos graças ao empenho dos atletas (pense na luta contra o racismo nos EUA), necessitamos desesperadamente de jogadores de futebol que se tornem porta-vozes da mudança.

Os jogadores devem logicamente ser acompanhados pelo compromisso do futebol e das instituições governamentais.

Há muitas maneiras pelas quais o futebol pode fazer isso agora Reduzindo seu impacto climático.

Podemos começar de um Revise calendárioscom uma organização mais racional dos jogos fora de casa e uma redução do número de jogos, que é o que os próprios jogadores e treinadores exigem (mas a FIFA e a UEFA caminham na direção oposta).

Deveria se tornar estádios Mais eficiente na produção de energia e gestão de resíduos (Em San Siro, por exemplo, não existe sequer um sistema separado de recolha de resíduos.)

Precisamos também de repensar e melhorar a rede de transportes públicos para aceder às instalações e não forçar as pessoas a irem ao estádio nos seus próprios carros.

Em suma, haverá muito a fazer, desde que a FIFA e todo o mundo do futebol voltem à terra e comecem realmente a mudar.