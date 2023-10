Exaustor: Se o limpar desta forma, ficará completamente desinfetado e ficará como novo

O seu exaustor está completamente limpo e esterilizado? Se você seguir todos esses procedimentos naturais, eles ficarão como novos!

O exaustor é um acessório indispensável na cozinha, pois extrai fumos e odores que se formam durante a preparação das refeições. Considerando que muitas vezes temos casas em open space com a cozinha aberta para a sala, este dispositivo ganha ainda mais importância dentro do nosso apartamento.. Tudo o que cozinhamos emite odores que, sem a ajuda de uma tampa, se espalham pela casa. No entanto, infelizmente, acumula facilmente sujidade e manchas de molho ou óleo, tornando-o particularmente difícil de limpar.

Por isso é muito importante mantê-lo sempre limpo, mas nem sempre é fácil de fazer; A gordura deposita-se facilmente na grelha e nas paredes externas e para removê-la é necessária graxa de cotovelo e sobretudo detergentes muito fortes.. Além disso, o filtro deve ser trocado com frequência, dependendo de quanto cozinhamos, pois se ficar sujo não cumprirá mais sua função principal e isso afetará também o custo da energia elétrica!

Aqui estão algumas dicas para manter o exaustor limpo e esterilizado naturalmente

Já dissemos a importância de manter sempre o exaustor limpo, para além do aspecto estético, que também é importante, também para a higiene e para o seu bom funcionamento. Se cuidarmos bem, durará mais. Mas será que precisamos necessariamente de produtos de limpeza agressivos para fazer isso? Claro que não, podemos fazer isso com materiais naturais que certamente temos em casa e que não prejudicam o meio ambiente.

Quando temos que limpá-lo: A limpeza deve ser sistemática e devemos regular a frequência do seu uso. Em geral, é melhor intervir uma vez por semana para a parte externa, enquanto para as partes internas uma vez por mês será suficiente. Lembremo-nos sempre que um exaustor irregular já não absorve fumos ou odores.