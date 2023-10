O “Mickey Mouse” alemão que está mudando a cidade: já apareceu em todos os lugares

A menina de Turim nem teve tempo de ser vista na rua antes que seu concorrente direto chegasse da Alemanha

Há algumas semanas comentamos a apresentação do novo Fiat Topolino, expressando nosso apreço e críticas a algumas de suas características. As suas linhas distintivas e formas intemporais, a novidade da propulsão elétrica para a mobilidade urbana do futuro, e um preço que não é muito barato, mas ainda assim muito acessível, dado o resultado emocionante das reservas recebidas em toda a web através da página dedicada da Fiat. Não tivemos tempo de assistir ao vivo quando uma grande história chegou à Internet, potencialmente prejudicando as vendas da menina de Torino.

O sucesso parece atrair a atenção dos concorrentes e mais rápido do que imaginamos. O projeto rival do Topolino certamente está em desenvolvimento há vários meses nas mesas de engenheiros e designers alemães, mas o que surpreendeu a todos foi o momento de sua apresentação. Na verdade, há poucos dias, as tendências das redes sociais foram dominadas pela presença do novo citadino alemão, que, tal como o seu rival piemontês, pretende colonizar as ruas dos centros urbanos mais importantes do mundo, criando uma revolução diária. Mobilidade.

O concorrente do Topolino é o e.Wave

O arquirrival do pequeno FIAT Topolino tem nome e apelido: e.Wave Já pode ser apreciado e encomendado através da sua página oficial e-go-mobile.com. A e.GO é uma fabricante alemã independente de veículos elétricos inovadores que tem como filosofia a inovação com praticidade, desenvolvendo uma plataforma única para veículos elétricos movidos a bateria, além de focar em Estabelecendo pequenas fábricas: Um sistema de fabricação revolucionário que representa uma abordagem completamente disruptiva para a produção de veículos elétricos.

O novo e.Go será produzido na Europa e nos Estados Unidos com vista a Produção de carros elétricos de baixo custo. A produção oficial começará na Europa no início do próximo ano na fábrica da Macedônia do Norte, e seguirá também nos EUA graças ao estímulo econômico garantido pela administração Biden através da lei de controle da inflação. A produção já está ativa na principal fábrica em Aachen capaz de produzir 30 mil unidades anualmente.

A nova empresa Também anunciou recentemente sua entrada no mercado de ações Onde será possível investir em brand share. Será listada na bolsa de valores Nasdaq com o símbolo EGOX e está avaliada em US$ 900 milhões graças à sua fusão com a empresa de aquisição de bens de consumo Athena. Graças em particular ao interesse deste fundo de investimento, a e.GO conseguiu entrar no setor da mobilidade elétrica urbana a partir de uma pequena empresa A produção está limitada a 1.200 exemplares vendidos na Alemanha por 24.990€.