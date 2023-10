Lançamento do Fórum Europeu do Consumidor, quinta edição, intitulado “Empowering People, Improving the Market”.

Amanhã, sexta-feira, 27 de outubro, terá lugar na Câmara do Conselho Giorgio Fregosi do Palácio Valentini, em Roma, a quinta edição do Fórum Europeu do Consumidor, sob o lema “Capacitar as pessoas, melhorar o mercado”. Euroconsumers é a principal rede internacional de organizações de consumidores que representa mais de 1,5 milhões de pessoas na Itália, Espanha, Bélgica, Portugal e Brasil. Esta quinta edição foi criada em conjunto pela Euroconsumers e pela Altroconsumo, a maior organização independente de consumidores da Itália, que nesta ocasião comemora o seu 50º aniversário.

O evento, apoiado pela Cidade da Grande Roma e pela Embaixada do Brasil, explorará os novos desafios que a economia global enfrenta e abordará questões da revolução digital e da sustentabilidade, para compreender suas implicações para um mercado consumidor já complexo. Estes temas serão discutidos por figuras proeminentes dos mundos da cultura, política, ciência e economia. O evento também pode ser acompanhado no site da Euroconsumers e nas redes sociais. Parceiros da iniciativa: Google, Amazon, Vodafone, Bayer, Ferrero, Barilla e Eurospin.