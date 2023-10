O Banco Central Europeu para pela primeira vez após dez aumentos nas taxas de juros

Ouça a versão em áudio do artigo

O Banco Central Europeu decidiu manter as taxas de juro inalteradas. Esta é a primeira quebra após uma série de dez aumentos consecutivos. A taxa de juro dos principais refinanciamentos manteve-se inalterada em 4,50%, dos depósitos em 4% e dos empréstimos marginais em 4,75%. O Instituto Central anunciou isto na conclusão da reunião realizada em Atenas.

O BCE reiterou que as taxas de juro estão “em níveis que, se mantidos por um período suficientemente longo, darão um contributo importante” para atingir a meta de 2% no médio prazo. O Economista-Chefe – e membro do Conselho de Administração – Philip Lane explicou, durante a reunião de Setembro, que os modelos utilizados pela Autoridade Monetária indicam um nível de 3,75%-4% para a taxa de juro dos depósitos, consistente com o cumprimento da meta no horizonte temporal da política monetária. , basicamente 2025.

Nesta fase, trata-se de verificar se a tendência da inflação prevista pelos modelos é confirmada pela realidade. Assim, as decisões futuras permanecerão vinculadas à leitura dos dados recebidos, de acordo com a abordagem “reunião após outra” seguida até agora.

Nada está garantido ainda. O comunicado explica que o BCE acredita que a recente descida da inflação global e da inflação “core” – inflação nuclear – está ligada a “fortes efeitos fundamentais”, que são puramente estatísticos: os preços, e não apenas os preços da energia, já atingiram níveis elevados . um ano atrás. A Presidente Christine Lagarde explicou, numa conferência de imprensa, que continuaria a diminuir nos próximos meses, mas pela mesma razão, quase “matematicamente”.

Contudo, as pressões internas sobre os preços permanecem “fortes”. O mercado de trabalho está forte, embora apresente alguns sinais iniciais de fraqueza. Em qualquer caso, o BCE ainda espera que a inflação permaneça “em níveis muito elevados durante muito tempo”. Por outro lado, os aumentos das taxas de juro decididos no passado são “fortemente transmitidos” às condições de financiamento, “abrandando cada vez mais a procura e contribuindo assim para a redução da inflação”.