O Banco Central Europeu deixa as taxas de juro inalteradas mas prepara-se para o próximo corte

O Banco Central Europeu mantém as taxas de juro estáveis, mas prepara-se para o próximo corte. O custo oficial do crédito foi assim confirmado em 4% para os depósitos no BCE e 4,5% para as operações de refinanciamento, tendo a decisão sido tomada por uma maioria muito grande mas não unânime: alguns conservadores eram a favor de um corte imediato. No entanto, o comunicado de imprensa oficial promete os próximos passos: embora afirme que “as pressões internas sobre os preços são fortes e mantêm a inflação dos serviços elevada”, dá algumas indicações de um corte em Junho, como amplamente esperado pelos mercados e analistas.

O corte da taxa de juros está se aproximando

Obviamente não é uma obrigação. “Se a avaliação actualizada do Conselho do BCE das expectativas de inflação, a dinâmica da inflação subjacente e a intensidade da transmissão da política monetária aumentarem a sua certeza de que a inflação está a convergir de forma constante em direcção ao objectivo – explica o Conselho do BCE – seria apropriado reduzir a taxa actual de aperto da política monetária.” Em qualquer caso, não O BCE aguarda as decisões do Banco Central dos EUA (que pode adiar o primeiro corte): “Não dependemos da Fed”, disse a sua presidente, Christine Lagarde, numa imprensa conferência.

Não há compromisso com movimentos subsequentes

Este não é sequer, nem necessariamente, o início de uma nova fase. O BCE quer manter as mãos livres. “Em qualquer caso, para determinar o nível apropriado e a duração da restrição, o Conselho continuará a seguir uma abordagem baseada em dados, onde as decisões são tomadas caso a caso em cada reunião, sem aderir a uma regra específica.” O caminho da redução.” Portanto, não serão seguidos caminhos pré-determinados nas reduções das taxas de juro, e Lagarde não quis definir o próximo corte possível como a abertura de uma “época” e, portanto, independentemente do ritmo de redução da taxa de juro. Com estas palavras, o banco central parece querer corrigir as expectativas do mercado, visando, em vez disso, uma forte fase de redução dos custos do crédito: um corte de 0,25 pontos percentuais em cada reunião até ao final do ano e mesmo mais além, com uma pausa talvez em Julho para avaliar os efeitos do primeiro passo.

Inflação nos níveis atuais nos próximos meses

Esta decisão é apoiada por um novo diagnóstico das tendências dos preços: “O crescimento dos salários está a moderar-se gradualmente e as empresas absorvem parte do aumento dos custos laborais através dos seus lucros”. Estas são as condições estabelecidas pelo Banco Central Europeu para que possa proceder à redução do custo do dinheiro. Mas Lagarde explicou que a inflação continuará a flutuar nos níveis actuais durante os próximos meses, e prosseguirá de forma não linear, seguindo um caminho “acidentado”, regressando depois à meta “no próximo ano”. O crescimento permaneceu “fraco no primeiro trimestre”, com os serviços resilientes e a indústria transformadora fraca, apesar dos progressos no sentido de uma “recuperação gradual” associada ao aumento dos salários e ao aumento das exportações.