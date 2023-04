A Expo Wuhan no centro da China promoveu o desenvolvimento integrado da cultura e do turismo

A Segunda Exposição de Cultura e Turismo (CCTE) em Wuhan, China, foi organizada conjuntamente pelo Bureau de Propaganda do Partido Comunista da China, o Ministério da Cultura e Turismo da República Popular da China e o Governo Popular da Província de Hubei. A segunda edição do CCTE (Wuhan) destacou novos paradigmas, formatos e cenários na cultura e no turismo, com o objetivo de facilitar o desenvolvimento integrado dos setores.

A exposição, agendada para 21 a 23 de abril, incluiu uma grande conferência, seis sessões, uma plataforma cloud de transações e um conjunto de feiras de produtos culturais e turísticos, com uma área total de exposição de cerca de 80.000 metros quadrados.

O importante evento atraiu mais de 2.000 expositores do setor de turismo, tanto de autoridades competentes chinesas quanto estrangeiras, de 15 países, entre eles França, Alemanha e Portugal, além de organizações internacionais do setor.

Pavilhões de exibição foram erguidos em 29 províncias chinesas, regiões autônomas e cidades, bem como na Região Administrativa Especial de Hong Kong, mostrando as belas paisagens e diversas culturas em todo o gigante asiático.

Durante a exposição, também foi possível visitar áreas dedicadas às vibrantes civilizações do mundo e recursos culturais e turísticos de muitos países (por Su Dan, em colaboração com Xinhua Silk Road, [email protected]).

